L’oro invisibile delle nostre città: urban mining e logistica inversa come leva di sovranità

di Redazione - 7 Febbraio 2026

di GIOVANNI BATTISTA RAGGI

Non esiste transizione digitale senza hardware e non esiste hardware senza terre rare. È questo il paradosso scomodo che l’Europa sta affrontando: siamo un gigante economico con ambizioni green, ma un “nano minerario” dipendente per oltre il 90% da fornitori extra-UE. I numeri della Commissione Europea sono impietosi: oggi importiamo dalla Cina il 98% delle terre rare pesanti e il 93% del magnesio. Il Critical Raw Materials Act ha tracciato la rotta, imponendo che entro il 2030 almeno il 15% del fabbisogno strategico provenga dal riciclo interno, aprendo così una partita che non è più solo ecologica, ma di pura sovranità nazionale, dove la gestione dei rifiuti e la logistica cessano di essere servizi pubblici per divenire filiere di difesa strategica.

Antoine Lavoisier ci ha insegnato che “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma“. Oggi questo principio va riletto non come una legge chimica, ma come un imperativo economico. Le nostre città sono le vere miniere del XXI secolo: dati alla mano, in una tonnellata di smartphone dismessi si recuperano circa 300 grammi di oro, contro i 3-4 grammi presenti in una tonnellata di roccia di miniera. Un rapporto di efficienza 1 a 100. L’economia circolare, in quest’ottica, supera la retorica ambientale per farsi autarchia intelligente: ogni scheda elettronica recuperata è un grammo di sovranità sottratto al ricatto delle catene di fornitura globali.

Tuttavia, il problema non è solo tecnico, è geopolitico. Attualmente, l’Italia raccoglie solo il 34% dei RAEE immessi sul mercato, contro un target europeo del 65%. Dove finisce il resto? Una quota allarmante sfugge al controllo, disperdendosi in flussi di esportazione illegale verso Africa e Asia, dove queste risorse vengono “cannibalizzate” dai competitor globali. Qui soccorre la sapienza strategica del Guiguzi, il “Maestro della Valle dei Fantasmi”. Nel capitolo sulle “Porte dell’Apertura e della Chiusura”, il Maestro insegna che il vero potere risiede nella capacità di controllare i flussi per accumulare il Shi, il potenziale strategico. L’Europa ha tenuto le “porte aperte” troppo a lungo. La strategia vincente oggi è applicare l’arte della “Chiusura”: blindare i confini dell’export di rifiuti tecnologici e trattenere il valore all’interno del perimetro nazionale.

Se le Utility sono i “minatori urbani” che estraggono la materia, la Logistica è il sistema circolatorio che la rende disponibile. Qui la sfida per il sistema industriale è complessa. La logistica tradizionale è lineare, dal produttore al consumatore, mentre la Reverse Logistics è reticolare e capillare. Occorre recuperare beni disaggregati, spesso critici come le batterie al litio — la cui domanda crescerà di 12 volte entro il 2030 — trasportarli in sicurezza e consolidarli verso gli hub di trattamento. Non basta spostare merci; serve un piano nazionale che incentivi l’intermodalità anche per il “viaggio di ritorno”. I porti e gli interporti non devono essere solo cancelli di entrata per i prodotti finiti, ma dighe di contenimento che impediscono la dispersione delle materie prime critiche.

Per vincere questa battaglia, la forza bruta non basta. Serve l’intelligenza del dato. L’introduzione del Digital Product Passport (DPP) permetterà di tracciare la composizione di ogni bene e qui la Cybersecurity torna protagonista: garantire l’integrità di questi dati significa garantire che quel carico strategico arrivi all’impianto di riciclo designato e non sparisca in un container diretto oltremare.

L’Italia possiede le competenze industriali per diventare l’hub europeo del riciclo strategico, ma serve una visione di sistema che superi le frammentazioni settoriali. Dobbiamo smettere di considerare il rifiuto come uno scarto e iniziare a trattarlo come un asset geopolitico. Investire in impianti e in logistica inversa significa applicare la massima del Guiguzi: controllare le proprie risorse per non dipendere dalle mosse dell’avversario. Solo così la transizione ecologica sarà davvero sostenibile, non solo per il pianeta, ma per l’indipendenza economica del Paese.

