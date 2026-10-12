Esteri

Usa, Cina e Francia: tutte le strade portano all’Ia europea

di Maria Graziosi - 12 Ottobre 2026

Secondo quanto risulta a Politico, che cita ben tre funzionari Ue, Bruxelles sarebbe intenzionata a valutare la sperimentazione di modelli di intelligenza artificiale open source sviluppati in Cina. Sarebbe un’iniziativa, questa, che l’agenzia Ue per la cybersicurezza (e il centro di ricerca a essa correlata) avrebbero intenzione di mettere a breve sul tavolo. Indicazioni che, di volta in volta, vengono confermate e non smentite. Anzi, un portavoce della Commissione Ue, Maciej Berestecki, ha riferito che il Centro comune di ricerca scientifica europeo sta valutando “modelli open-weight” tra quelli già “disponibili al pubblico”. Da questo a dire che l’Ue è pronta ad abbracciare il Dragone ce ne passa. Eccome.

Uscire dal duopolio Usa-Cina

L’Ue, al momento, starebbe lasciando tutte le porte aperte. È così indietro nella ricerca, tanto distante da Pechino e dagli Stati Uniti, che non può permettersi di abbracciare uno solo dei contendenti. Tanto per citare qualche numero, tra quelli pubblicati proprio dalla Commissione Europea, l’Ue dipenderebbe dai Paesi terzi per addirittura l’80 per cento dei principali prodotti, servizi, infrastrutture e proprietà intellettuali digitali. Perché la corsa all’Ia non è solo questione di software. Ma di materie prime (a cominciare da quelle critiche), di tecnologia (su tutti i chip), di infrastrutture (leggi data center). Recuperare il terreno perduto, oggi, è difficile. Avere l’ambizione di bruciare le tappe, in un certo senso, pure.

Eurostack e modelli diversi (come in Francia)

Ma, per evitare di restare stritolati tra Usa e Cina, c’è bisogno di aprirsi e di progettare. E di iniziare a immaginare uno “stack”, magari un’Eurostack. Ossia una filiera digitale multilivello solidamente europea. Per questo è una buona notizia quella dell’arrivo del modello francese di Mistral Large 4. Perché, a quanto pare, nasce con un’ambizione completamente differente rispetto a quelle sino-americane, bulimiche di dati che macinano e rimasticano. Consentirebbe di conservare (e proteggere) le informazioni su server locali. Lontano da occhi, orecchi e algoritmi indiscreti.

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