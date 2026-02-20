Esteri

Venezuela: approvata amnistia, scarcerato Guanipa

Il provvedimento esclude coloro che sono stati perseguiti o condannati per aver promosso azioni militari contro il Paese

di Ernesto Ferrante - 20 Febbraio 2026

Scarcerato in Venezuela Juan Pablo Guanipa, ex vice presidente dell’Assemblea nazionale e stretto alleato della leader dell’opposizione Maria Corina Machado. Guanipa è stato rimesso in libertà poco dopo l’approvazione della legge per l’amnistia da parte del Parlamento con un voto all’unanimità. Diverse centinaia di oppositori potranno essere liberati ora grazie alla legge che si applica retroattivamente fino al 1999.

Gli esclusi dall’amnistia

Il provvedimento, già firmato dalla presidente facente funzione Delcy Rodriguez, esclude coloro che sono stati perseguiti o condannati per aver promosso azioni militari contro il Paese, reato di cui è accusata Machado.

Il post di Guanipa

“Dopo dieci mesi di clandestinità e quasi nove di detenzione ingiusta, confermo di essere completamente libero”, ha scritto Juan Pablo Guanipa su Instagram. Sulla piattaforma social ha anche pubblicato una sua foto con la bandiera del Venezuela. L’uomo, che ha criticato il provvedimento di amnistia, ritenendolo un “documento imperfetto”, era stato arrestato poche ore dopo il suo precedente rilascio di prigione all’inizio del mese.

Trump sul nuovo corso in Venezuela

L’amministrazione Trump sostiene che il suo piano per il Venezuela – a quasi due mesi dalla cattura e destituzione del presidente Nicolás Maduro – stia procedendo senza intoppi. Il tycoon vuole sfruttare le riserve petrolifere del Paese, le più grandi al mondo, per guadagnare miliardi di dollari.

Secondo il capo della Casa Bianca, la relazione fra Washington e Caracas è ottima, anche se l’attuale presidente ad interim, Delcy Rodríguez, sostiene che Maduro sia ancora il legittimo leader di Caracas. “Probabilmente ha dovuto dirlo. Politicamente deve affermarlo. Sta facendo un grande lavoro e comprendo perfettamente tale affermazione”, ha detto il presidente statunitense a bordo dell’Air Force One.

Il settore petrolifero di Caracas

Trump ha espresso l’intenzione di visitare il Paese sudamericano in futuro, impegnandosi a ricostruire il settore petrolifero venezuelano. Nei giorni scorsi, il Segretario all’Energia statunitense Chris Wright è tornato dal suo viaggio nella capitale del Venezuela, dove si è incontrato con Rodriguez e ha visitato alcuni giacimenti petroliferi. L’Assemblea Nazionale venezuelana ha approvato una legge che consente investimenti privati e stranieri nell’industria petrolifera, dopo decenni di rigido controllo statale.