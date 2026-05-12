Meteo

Squall Line, il fenomeno atmosferico che può trasformare il cielo in un muro nero in pochi minuti

Cos’è davvero una squall line e perché risulta così pericolosa

di Gianluca Pascutti - 12 Maggio 2026

La squall line, chiamata in italiano linea di groppo, è uno dei fenomeni temporaleschi più intensi e spettacolari dell’atmosfera. Si tratta di una linea compatta di temporali organizzati, lunga anche centinaia di chilometri, capace di generare raffiche di vento violente, piogge torrenziali e cambiamenti improvvisi delle condizioni meteo. È un sistema convettivo lineare che può nascere e maturare rapidamente, soprattutto quando l’atmosfera è carica di energia e instabilità.

Come si forma una Squall Line

La formazione di una squall line richiede tre fattori fondamentali, aria calda e umida al suolo, aria più fredda in arrivo e venti che favoriscono l’allineamento delle celle temporalesche. Quando l’aria fredda discendente dai temporali (outflow) avanza come un cuneo, solleva l’aria calda preesistente e innesca nuove celle convettive. Questo processo si autoalimenta, creando una struttura continua e potente. Nelle fasi mature compare spesso il rear inflow jet, un getto d’aria che scende dalla media troposfera e intensifica i downdraft, rendendo le raffiche al suolo ancora più violente.

Gli effetti sul territorio

Il passaggio di una squall line può essere estremamente impattante. Le raffiche lineari possono superare facilmente i 90 km/h, con episodi di downburst e microburst capaci di provocare danni a tetti, alberi e infrastrutture. Il cambiamento delle condizioni è repentino, crollo termico, impennata della pressione, piogge intense e talvolta grandine. Quando la linea temporalesca si estende per centinaia di chilometri e mantiene venti molto forti per ore, può evolvere in un derecho, una delle tempeste di vento più distruttive in assoluto.

Come riconoscerla in anticipo

Il segnale più evidente è la shelf cloud, la nube a mensola che precede la linea temporalesca. Un muro scuro, basso e minaccioso che avanza rapidamente. L’orizzonte si oscura come se una barriera compatta stesse arrivando verso l’osservatore. Poco prima dell’impatto, il vento aumenta bruscamente e l’aria diventa più fresca. Radar e immagini satellitari mostrano la squall line come una banda continua di celle temporalesche, spesso con un fronte netto e ben definito.

Perché è un fenomeno da monitorare

Le squall line sono tra i sistemi temporaleschi più pericolosi in Europa e nel Mediterraneo, soprattutto nei mesi caldi. La loro capacità di generare vento estremo in tempi brevissimi le rende un fenomeno da seguire con attenzione, sia per la sicurezza delle persone sia per la gestione delle emergenze.