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Volley maschile, Perugia vince il terzo scudetto della sua storia

di Paolo Stefani - 7 Maggio 2026

La Sir Safety Perugia scrive un’altra pagina memorabile della propria storia conquistando il terzo scudetto della sua storia nel volley maschile, dopo i trionfi del 2018 e del 2024. Gli umbri si confermano la squadra da battere della Superlega, chiudendo la serie finale contro la Lube Civitanova con un netto 3-0 nella serie e imponendosi in gara tre davanti a un PalaBarton gremito e trascinato dall’entusiasmo del pubblico di casa. Il successo finale, arrivato con il punteggio di 3 set a 1, certifica il dominio della formazione allenata da Angelo Lorenzetti, protagonista di una stagione praticamente perfetta nei playoff.

Volley, Perugia vince lo scudetto: la cronaca del match

Perugia ha saputo reagire anche nei momenti più delicati della partita decisiva. L’avvio, infatti, era stato favorevole agli ospiti marchigiani, capaci di aggiudicarsi il primo set ai vantaggi per 27-25 grazie a una maggiore lucidità nei punti chiave. Ma proprio lì è emersa tutta la forza mentale e tecnica della squadra umbra, che non ha perso compattezza e ha iniziato lentamente a prendere il controllo del match. Nel secondo set, combattutissimo fino all’ultimo pallone, Perugia ha trovato il guizzo decisivo imponendosi 26-24, un parziale che ha cambiato completamente l’inerzia della sfida.

Da quel momento in poi la Sir Safety ha alzato il livello del proprio gioco, mostrando tutta la qualità di un roster ricco di campioni. A guidare la rimonta è stato ancora una volta Simone Giannelli, autentico leader tecnico ed emotivo della squadra. Il palleggiatore azzurro ha diretto il gioco con straordinaria personalità, distribuendo palloni perfetti ai compagni e trascinando i suoi nei momenti decisivi. Fondamentale anche il contributo dell’opposto Wassim Ben Tara, devastante in attacco e sempre efficace nei punti pesanti.

La Lube, dopo un ottimo inizio, è progressivamente calata soprattutto al servizio, fondamentale che aveva invece rappresentato una delle sue armi migliori durante la stagione. Perugia ne ha approfittato con cinismo e maturità, chiudendo il terzo set 25-22 e dominando poi il quarto e decisivo parziale per 25-20, in un finale che ha trasformato il palazzetto in una vera e propria festa scudetto.

Il percorso e le prossime sfide

Il percorso playoff degli umbri è stato impressionante e racconta meglio di qualsiasi parola la superiorità mostrata in questa fase finale della stagione. Nei quarti di finale Perugia aveva eliminato Allianz Milano con un secco 3-0 nella serie, stesso risultato ottenuto poi in semifinale contro Gas Sales Bluenergy Piacenza e infine nella finale contro Civitanova. Tre turni chiusi senza mai concedere una sconfitta: un dominio totale che consacra ancora una volta la formazione umbra come regina assoluta della pallavolo italiana.

E la stagione della Sir Safety non è ancora conclusa. Tra dieci giorni Perugia sarà infatti protagonista della Final Four di CEV Champions League Volley in programma a Torino, ultimo grande obiettivo di un’annata già straordinaria. Gli umbri sognano ora di completare l’opera anche in Europa, per trasformare questa stagione in una delle più importanti della loro storia.