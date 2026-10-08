Torino

Torino, 7 Ottobre: corteo pro Pal bloccato dalla polizia

di Redazione - 8 Ottobre 2026

Dopo il Convegno al Campus Einaudi non autorizzato dall’Università ieri sera, in concomitanza con l’anniversario del 7 ottobre, da parte di alcune centinaia di pro Pal, un gruppo di manifestanti ha cercato di dare il via a un corteo che è stato bloccato dalla polizia sul lungo Dora Siena.

A quel punto alcuni fumogeni sono stati lanciati contro gli agenti che hanno risposto con gli idranti. In serata, invece, in piazzetta primo Levi, presso la sinagoga di Torino, la comunità ebraica ha ricordato le vittime dell’eccidio del 7 ottobre da parte dei terroristi di Hamas. Nel pomeriggio si era tenuto un convegno con la partecipazione dell’ex sottosegretario agli Esteri Gianni Vernetti.

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