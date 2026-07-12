Turismo

Ravenna presenta il suo anno da Capitale italiana del Mare

di Simone Pasquini - 12 Luglio 2026

Milano diventa la vetrina nazionale di Ravenna Capitale italiana del Mare 2026 grazie alla mostra fotografica open air Green Evolution in Europe: il caso virtuoso di Ravenna, inaugurata in Largo Treves. Attraverso quattordici immagini, l’esposizione racconta una città che ha trasformato il mare in motore di innovazione, sostenibilità, ricerca, cultura e sviluppo economico.

Ravenna presenta a Milano il suo anno da Capitale italiana del Mare

La mostra rappresenta la prima grande presentazione pubblica del titolo di Capitale italiana del Mare. Riconoscimento assegnato dal Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine di una selezione che ha coinvolto 54 candidature.

Alla presentazione sono intervenuti Fabio Sbaraglia, assessore alle Politiche culturali e al Turismo, Roberto Cantagalli, capo Area Cultura e Turismo, Maria Grazia Marini, dirigente del Servizio Turismo, ed Emanuela Medeghini, responsabile dell’Ufficio Politiche europee.

Il percorso fotografico anticipa il calendario di Ravenna Capitale italiana del Mare 2026, costruito attorno ai temi della cittadinanza blu, della tutela della biodiversità, della blue economy, della cultura portuale e dell’accessibilità. Tra gli appuntamenti più attesi figurano le Celebrazioni Teodoriciane per i 1500 anni dalla morte di Teodorico il Grande, con mostre, convegni, visite guidate e il video mapping Visioni di Eterno al Mausoleo di Teodorico.

Il programma comprende anche Spiagge Soul, Naturae, Kelamana e la nuova rassegna SDL Studio Delta Live on the Beach, in calendario il 21 e 22 agosto, con Alexia, Prezioso, Elettra Lamborghini e Orietta Berti. Lo sport sarà protagonista con il Campionato italiano assoluto di Beach Volley Fipav, il Beach Tennis World Tour, Sport in Darsena e Navigare in Darsena, accanto alle attività legate alla vela e alle discipline all’aria aperta.

Sul fronte delle infrastrutture è previsto il completamento del Parco Marittimo e l’inaugurazione del nuovo terminal crociere. Mentre tra le novità spicca il Premio nazionale DonneMare, dedicato alle protagoniste dell’economia del mare e aperto alle candidature fino al 30 settembre 2026.

Con i suoi 35 chilometri di costa, nove lidi, uno dei principali porti commerciali dell’Adriatico, il Parco del Delta del Po, le pinete e un sistema di imprese e istituzioni attive nella ricerca e nella logistica, Ravenna si prepara a vivere un anno di iniziative che metteranno al centro il rapporto tra ambiente, cultura, turismo e sviluppo sostenibile.