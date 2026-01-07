Italpress Notizie Agroalimentare

Winter Fancy Faire 2026, San Diego dà il benvenuto alle eccellenze italiane

di Italpress - 7 Gennaio 2026

NEW YORK (ITALPRESS) – Tutta la solare accoglienza di San Diego, ed una location d’eccezione come il San Diego Convention Center, saranno quest’anno la “casa invernale” della fiera dedicata alle specialità agroalimentari e alle bevande. Cambio di veste e di naming per il Winter Fancy Food, una delle fiere più rilevanti del Nord America e, secondo molti addetti ai lavori, oggi tra le più autorevoli al mondo. Insieme alla sua versione estiva, il Summer Fancy Food, rappresenta infatti uno degli appuntamenti globali più importanti per l’intero settore agroalimentare. Un evento di proprietà della Specialty Food Association, il principale network del cibo negli Stati Uniti, fondato nel 1952 a New York da importatori e imprenditori: un’associazione non-profit che conta oltre 3.000 membri negli Stati Uniti e all’estero.

Il Padiglione Italiano, organizzato e curato da Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Specialty Food Association, ancora una volta rappresenta un’occasione unica per i produttori italiani di entrare in contatto con il mercato internazionale, mostrando il meglio della tradizione gastronomica e dell’innovazione del nostro Paese. L’italian Pavilion, da decenni è un simbolo di eccellenza e un punto di riferimento per la promozione del Made in Italy nel settore agroalimentare, sarà collocato in posizione strategica, all’ingresso dell’area internazionale, e ospiterà 80 stand per un totale di circa 60 aziende partecipanti, distribuite su una superficie netta di oltre 800 mq. All’interno sarà presente la Lounge ICE, con aree dedicate ai Salumi & Formaggi, all’Aperitivo Italiano e al Caffè, pensate per valorizzare le migliori eccellenze gastronomiche del nostro Paese. Parteciperanno inoltre quattro Regioni italiane: Piemonte, Lazio, Calabria e Sicilia ciascuna con una rappresentanza delle proprie filiere distintive. La cerimonia ufficiale di apertura del Padiglione Italiano si terrà nel corso della giornata inaugurale della fiera.

Nei primi 8 mesi del 2025 e nonostante le nuove politiche tariffarie, risultano esportazioni del settore verso gli USA pari a 5,7 miliardi di dollari, con una crescita dell’1,8% e con una quota di mercato pari al 3,5%, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (3,7%). Prodotti come acqua, pasta, conserve vegetali, carni lavorate risultano sempre in cima alle preferenze di consumo degli americani contribuendo alla quarta posizione in assoluto per l’export italiano del settore, dopo Messico, Canada e Brasile. Nonostante l’andamento generalmente positivo delle importazioni dall’Italia, alcune categorie hanno registrato riduzioni di importazioni rispetto ai primi 8 mesi del 2024: vino -2,7%, olio -12,5%, formaggi -15%, aceti -15%, gelato -0.9%.

“Con l’introduzione della Winter FancyFaire, la prima nuova fiera lanciata in oltre 25 anni, è davvero un grande piacere poter collaborare ancora una volta con i nostri partner storici provenienti dall’Italia e con la Universal Marketing. Un impegno condiviso verso l’innovazione e la qualità che troverà piena espressione nel bellissimo Padiglione Italiano, dove produttori da tutta l’Italia presenteranno le loro novità insieme al meglio dell’eccellenza alimentare del territorio. Dalla sala espositiva fino al quartiere di Little Italy a San Diego, l’influenza della cucina italiana sarà protagonista della Winter FancyFaire, contribuendo a definirne l’identità e a regalare un’esperienza capace di conquistare e deliziare tutti i partecipanti alla manifestazione”– ha affermato Bill Lynch, Presidente della Specialty Food Association.

“Con la preziosa collaborazione degli organizzatori, SFA e Universal Marketing, siamo felici di presentare il settore agroalimentare italiano a San Diego, nuova sede della fiera per il 2026. Qui in California, siamo anche orgogliosi di festeggiare la recente inclusione della cucina italiana nel patrimonio immateriale UNESCO con una lounge che ospita l’eccellenza della produzione nazionale. ICE New York sostiene le imprese italiane che portano avanti la bandiera della qualità, ampiamente riconosciuta da visitatori e buyers americani che, nonostante i dazi, continuano ad apprezzare e dare fiducia alla produzione nazionale” – dichiara Erica Di Giovancarlo, Direttrice dell’Agenzia ICE di New York e Coordinatore della rete USA.

“Il Winter Fancy Faire* 2026 arriva in un anno particolarmente significativo per l’Italia. Essere presenti con una partecipazione così ampia e qualificata in una delle principali manifestazioni agroalimentari al mondo è come sempre motivo di grande orgoglio per tutto il nostro Paese. Anche quest’anno le adesioni italiane sono state straordinariamente elevate, un segnale forte, che conferma la fiducia delle nostre imprese e riconosce il valore di oltre trent’anni di lavoro dedicato a questo progetto espositivo” – ha dichiarato Donato Cinelli, Presidente di Universal Marketing e agente esclusivo per l’Italia della Specialty Food Association.

– Foto GP Communications North America inc. –

