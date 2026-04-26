Spari a cena media, Trump: aggressore aveva molte armi, un uomo malato

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"Le persone più rilevanti sono prese mira. Ho realizzato molte cose, molti non ne sono contenti"

di Askanews - 26 Aprile 2026

Washington, 26 apr. (askanews) – “È stato davvero inaspettato, ma i servizi segreti e le forze dell’ordine hanno reagito in modo incredibile. Si trattava di un evento dedicato alla libertà di parola che avrebbe dovuto riunire esponenti di entrambi i partiti e rappresentanti della stampa. E in un certo senso è stato proprio così, perché si sono semplicemente uniti: ho visto una sala completamente unita, ed è stato, in un certo senso, molto bello, una cosa davvero bella da vedere. Un uomo ha assaltato un posto di controllo di sicurezza armato di diverse armi. È stato neutralizzato da alcuni membri molto coraggiosi dei servizi segreti, che hanno agito con grande rapidità”, così Trump nella conferenza stampa subito dopo la sospensione della cena con i corrispondenti per l’irruzione di un uomo armato nell’hotel Hilton, in cui è rimasto ferito lievemente un agente.

“L’uomo – ha aggiunto Trump – è stato catturato. Stanno andando al suo appartamento. Immagino che viva in California, ed è una persona malata, una persona molto malata. E non vogliamo che cose del genere accadano”.

Interrogato dalla stampa dopo l’assalto armato che ha messo bruscamente fine alla cena dei corrispondenti a Washington, Donald Trump ha dato la sua prima interpretazione dell’accaduto. Secondo il presidente degli Stati Uniti, le sue decisioni politiche da molti giudicate ‘sovversive’ potrebbero essere state il movente dell’attentatore. “Sapete, ho studiato gli assassinii”, ha dichiarato, “E devo dirvi che le persone più rilevanti, quelle che fanno di più – guardate Abraham Lincoln (…) – quelle che hanno il maggiore impatto sono quelle che vengono prese di mira”. “Odio dire che ne sono onorato, ma ho realizzato molte cose. Abbiamo cambiato questo Paese e ci sono molte persone che non sono contente di questo. Quindi penso che questa sia la risposta”, ha sottolineato Trump, sopravvissuto già a un primo attentato durante un comizio elettorale nel 2024 negli Stati Uniti.