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Zaltieri, il re dei pacchi Amazon: con i resi 10 milioni di euro

Un contratto blindato con il colosso di Seattle: la sua azienda ritira in 12 mesi 200 tonnellate di confezioni non consegnate

di Dave Hill Cirio - 24 Marzo 2026

Dimenticate il limbo burocratico: per Roberto Zaltieri, 62 anni, fondatore della Stock Italwear’s, i pacchi Amazon mai consegnati non sono un incubo, ma la materia prima di un impero da 9,5 milioni di euro di fatturato.

Chi è Zaltieri

Zaltieri è l’uomo che ha risolto il “paradosso della logistica” trasformandolo in un business model circolare e spaventosamente redditizio.

La meccanica del business, il comprare a peso. Il segreto di Zaltieri è un contratto blindato con il colosso di Seattle: la sua azienda ritira 200 tonnellate di confezioni sigillate ogni 12 mesi.

Il prezzo, quasi un mistero da “pozzo d’oro”. Zaltieri acquista i pacchi (resi, giacenze, indirizzi errati) a un prezzo forfettario incredibile: circa 3 euro al chilo.

La merce viene poi rivenduta a stockisti o piccoli commercianti a 4 euro al chilo. Quel singolo euro di differenza, moltiplicato per tonnellate di volumi costanti, genera un volano economico che ha portato l’azienda a sfiorare i 10 milioni di fatturato nel 2025.

Il paradosso della logistica: quando smaltire costa troppo

Il successo di Zaltieri nasce da una debolezza strutturale di Amazon: per il gigante dell’e-commerce, stoccare, verificare e rimettere in vendita un singolo reso costa più del valore del prodotto stesso.

In questo scenario, figure come Zaltieri diventano gli “ecologisti del profitto”. Ripuliscono i magazzini di Amazon da migliaia di “non-consegnati” che altrimenti finirebbero al macero, dando loro una seconda vita commerciale attraverso il mercato degli stock.

Radiografia di un fenomeno: la “lotteria” del pacco chiuso

Zaltieri non vende oggetti, vende potenziale. Chi acquista da lui a Castel Goffredo compra bancali di scatole ancora chiuse. Dentro può esserci un iPhone, un frullatore o della bigiotteria. È il trionfo dell’economia del “visto e piaciuto” applicata all’era digitale. Zaltieri ha intuito che in un mondo sommerso da merci orfane, il vero valore non è più nel contenuto, ma nella capacità di gestire il flusso e liberare spazio fisico.