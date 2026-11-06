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Zelensky apre alle elezioni online in Ucraina

L'apertura del presidente ucraino: "Anche i soldati devono votare, Parlamento trovi una soluzione"

di Martino Tursi - 6 Novembre 2026

Elezioni sì, elezioni no: Zelensky taglia la testa al toro e ipotizza la possibilità che l’Ucraina torni al voto ma online. Il presidente ucraino ha aperto a una consultazione digitale in un’intervista rilasciata alla televisione tedesca. Ai microfoni di Zdf, Zelensky ha parlato della necessità di ampiare al voto via web per consentire a tutti, soldati compresi, di esercitare il loro diritto-dovere di elettori. È una proposta, per il momento. Il tema di fondo però resta: le elezioni che Kiev si attende e che da sempre più parti iniziano a essere chieste allo stesso presidente.

Zelensky apre alle elezioni in Ucraina ma online

Le parole del presidente Zelensky spiegano le ragioni per cui il governo di Kiev pensa a elezioni online. E parte da una considerazione. “Tutte le professioni sono importanti, ma in tempo di guerra quella del soldato è la più importante, perché i soldati rischiano la vita. E consentire le elezioni ma non permettere ai soldati di votare è ingiusto. Anzi, è ingiusto al cento per cento”. Fatta questa promessa, individuato questo problema, la soluzione potrebbe essere a portata di mano. Anzi di clic.

“Parlamento trovi una soluzione”

L’ipotesi di Zelensky per superare l’impasse segue la via digitale: “Possiamo pensare alle elezioni online. Potrebbe essere una soluzione realistica”. Già, però non tocca (solo) a lui decidere come andranno le cose e come organizzare il voto più atteso. “Ma poi il parlamento dovrà cercare e trovare una soluzione”. E il dibattito, dunque, si può aprire. Nel Paese e, adesso, anche fuori.

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