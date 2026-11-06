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Paraguay nel caos: crolla Ueno Bank, Pena si dimette ma il Congresso congela l’addio

Quasi tre milioni di correntisti senza accesso ai risparmi, proteste di massa ad Asuncion e scontro istituzionale

di Ernesto Ferrante - 6 Novembre 2026

Il Paraguay vive una delle sue più gravi crisi finanziarie e politiche degli ultimi anni. Il collasso di Ueno Bank, uno dei maggiori istituti digitali del Paese, ha congelato i depositi di circa tre milioni di clienti, lasciando senza accesso ai propri risparmi lavoratori, pensionati ed enti pubblici. La Banca Centrale è intervenuta disponendo il sequestro e la procedura di risoluzione dell’istituto dopo aver rilevato una grave carenza di solvibilità.

La vicenda ha rapidamente travolto il presidente Santiago Pena, in passato legato al gruppo proprietario della banca. Sotto la pressione delle piazze e di una procedura di impeachment sostenuta anche da settori del suo stesso partito, il capo dello Stato ha annunciato le dimissioni affermando di voler preservare “la stabilità del Paese” e “la pace sociale”.

Tuttavia la crisi istituzionale resta aperta. Come riferiscono fonti parlamentari e media latinoamericani, il Congresso non ha ancora formalizzato l’uscita di scena di Pena e la macchina dell’impeachment continua il suo percorso, lasciando il presidente in una posizione provvisoria e il Paese in una fase di forte incertezza.

Nelle ultime ore migliaia di persone sono scese in strada ad Asuncion e in altre città del Paraguay. Davanti alle filiali chiuse di Ueno Bank si sono formate lunghe proteste di correntisti preoccupati per il destino dei propri risparmi e dei fondi pensione custoditi dall’istituto. La rabbia popolare è stata alimentata dalle accuse di cattiva vigilanza e dai sospetti sui rapporti tra politica e sistema bancario che ora sono al centro delle indagini giudiziarie.

Mentre le autorità promettono la restituzione dei depositi e il contenimento dei danni, il Paraguay si ritrova a fare i conti con una crisi che ha colpito quasi metà della popolazione e messo in discussione la stabilità di uno dei governi più forti dell’America Latina negli ultimi anni.

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