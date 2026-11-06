Cronaca

Disposta la vigilanza per la gip che scarcerò Siher

La Prefettura di Milano dispone il primo livello delle misure di sicurezza per la magistrata Tiziana Landoni: ecco perché

di Pietro Pertosa - 6 Novembre 2026

Disposta la misura della vigilanza per la gip di Milano che ha scarcerato Youssef Siher. La giudice Tiziana Landoni, su disposizione della Prefettura di Milano, si vede attivata la Vgr, la vigilanza generica radiocollegata. Si tratta del primo livello di protezione. La scelta è arrivata a seguito degli insulti e delle minacce che sarebbero piovute in capo al magistrato dopo la decisione di non convalidare il fermo a carico del 30enne indagato per terrorismo con l’accusa di essere la mente dietro il Movimento 17 ottobre.

Vigilanza per la gip che scarcerò Siher

La gip Landoni, come riportato anche dal Corriere della Sera, è stata fatta bersaglio di insulti e minacce sui social dopo la scelta di non convalidare il fermo di Siher. Pertanto, per fronteggiare la situazione, il prefetto Claudio Sgaraglia ha deciso di estendere al magistrato il primo livello di protezione. La decisione è diventata ufficiale nella riunione tenutasi ieri mattina nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La richiesta era stata avanzata, già nei giorni scorsi, dal presidente del tribunale milanese Fabio Roia.

Cosa succede ora

La vigilanza generica è il primo gradino delle misure di sicurezza personali, la gip sarà seguita ma non da una scorta. Più nel particolare, sarà rafforzata la vigilanza nei luoghi generalmente frequentati dalla magistrata e, naturalmente, ci sarà ancora maggiore attenzione a garantire la sicurezza nell’area in cui si trova la sua abitazione. Per adesso, però, non sarà seguita da una scorta. In attesa di capire la natura e l’entità stesse delle minacce giunte sui social.