Esteri

Zelensky accelera sulla pace: vertice Usa-Russia-Ucraina entro una settimana

Il presidente ucraino annuncia un imminente incontro trilaterale tra le delegazioni di Kiev, Washington e Mosca

di Ernesto Ferrante - 5 Novembre 2026

Volodymyr Zelensky prova a imprimere un’accelerazione al dossier ucraino. Il presidente ha annunciato che, dopo un colloquio definito “molto dettagliato” con Steve Witkoff e Jared Kushner, sono in corso i preparativi per un incontro trilaterale tra le delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia previsto entro una settimana.

L’annuncio arriva mentre a Bruxelles si intensificano i contatti diplomatici sulla ricostruzione del Paese e sul futuro assetto di sicurezza europeo. Secondo Zelensky, rappresentanti di Kiev, Washington, Unione europea, Francia, Regno Unito, Germania, Nato, Banca Mondiale e mondo imprenditoriale internazionale hanno già discusso il piano per il dopo guerra, mentre un nuovo vertice sulle garanzie di sicurezza è atteso nelle prossime ore. “È necessario un ritmo massimo di intensità nelle negoziazioni per porre fine a questa guerra il più rapidamente possibile”, ha scritto il leader ucraino, ribadendo che Kiev è pronta ai passi necessari e che le proprie proposte sono già state presentate agli Stati Uniti.

Silenzi ipocriti

Nessun accenno ai nuovi scandali di corruzione che hanno travolto l’intelligence per la brutta storia dei call-center e alle immagini di uomini torturati e detenuti con la violenza nei sottoscala, per aver cercato di sottrarsi all’orrore della guerra. Imbarazzante anche il mutismo dei vertici dell’Ue.

Il presidente ucraino vuole nuovi Patriot

Tra le priorità indicate dal presidente resta la difesa aerea. Zelensky ha chiesto nuovi intercettori Patriot per proteggere la popolazione dagli attacchi russi e ha sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione con Washington, anche nel formato dei “Drone Deals”. Il messaggio è chiaro. La pace resta l’obiettivo, ma per Kiev dovrà poggiare su garanzie di sicurezza solide e durature, “davvero a prova di bomba”.

Leggi tutte le news di Esteri