Cronaca

Cinisello Balsamo, trenta persone accerchiano una volante della polizia e liberano quattro cani: tre denunciati

Notte di tensione a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, dove un gruppo di circa trenta persone ha accerchiato una volante della polizia, aggredendo e minacciando gli agenti. Durante i disordini sono stati liberati quattro cani, tra cui due Rottweiler e un Pitbull

di Lino Sasso - 22 Ottobre 2026

Momenti di paura la scorsa notte a Cinisello Balsamo, dove una volante della Polizia è stata coinvolta in una violenta aggressione da parte di circa trenta persone. Il gruppo ha circondato i poliziotti e liberato quattro cani di razze considerate potenzialmente pericolose: un Corso di grandi dimensioni, due Rottweiler e un Pitbull. Per difendersi dall’aggressione, gli agenti hanno utilizzato il taser e lo spray urticante. Nel frattempo sono intervenute altre pattuglie di supporto, che hanno affiancato i colleghi impegnati sul posto. Fortunatamente, nonostante la concitazione, nessun poliziotto è rimasto ferito.

Al termine della baruffa tre giovani di nazionalità egiziana, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, sono stati denunciati con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Tra loro anche un 22enne fermato dagli agenti con il taser. Il giovane è stato successivamente accompagnato in codice verde all’ospedale Multimedica di Cinisello Balsamo per gli accertamenti sanitari. Le sue condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni, tanto da essere dimesso nel corso della notte.

Decisivo l’arrivo dei rinforzi

L’episodio si è invece concluso senza conseguenze fisiche per gli agenti coinvolti, mentre per i tre giovani identificati è scattata ovviamente la denuncia. Adesso resta da chiarire la dinamica precisa dell’accaduto. L’attenzione è quindi concentrata sul ruolo delle altre persone presenti durante l’aggressione alla volante. Un vero e proprio ‘branco’ che ha sfidato i poliziotti in virtù della propria consistenza numerica, oltre che dei quattro cani che avevano con sé. Quel che appare estremamente chiaro è che l’episodio è stato risolto tutto sommato agevolmente solo grazie all’intervento delle pattuglie di supporto. Il loro arrivo durante i disordini ha consentito di gestire una situazione che stava invece per sfuggire di mano e che poteva sfociare in una tragedia.

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