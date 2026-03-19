Economia

A quanto ammonta il risparmio con il taglio delle accise

I conti del Codacons: ecco quanto pesa il taglio delle tasse sui carburanti

di Maria Graziosi - 19 Marzo 2026

A quanto ammonterà il risparmio, per italiani e aziende, dopo il taglio delle accise sui carburanti. I conti li ha fatti il Codacons. I consumatori, difatti, avevano già espresso nel pomeriggio di ieri il loro auspicio formulando diversi scenari possibili. Rispetto alle “preferenze” del Codacons, che avrebbero indicato in 20 centesimi il “taglio ideale”, il governo ha annunciato tagli per 25 cents. Che però, dai conti dei consumatori, ricomprendono pure l’Iva. In pratica, venti centesimi di accise in meno che diventano 25, anzi 24,4 conteggiando pure il risparmio in ordine al minor importo di imposta sul valore aggiunto.

Taglio accise: il risparmio in cifre

“Considerati i listini dei carburanti alla pompa in vigore ieri, il taglio delle accise porterà – spiegano i consumatori – oggi il prezzo medio del gasolio a scendere a 1,859 euro al litro, quello della benzina a 1,623 euro al litro. Sulle autostrade il prezzo medio del diesel sarà di 1,925 euro/litro, la benzina a 1,706 euro/litro”. Ciò rappresenta, per il Codacons e più in generale per le sigle dei consumatori, “una importante vittoria, dal momento che da settimane il Codacons chiedeva al governo di ridurre le accise sui carburanti, e da oggi vigileremo sulla corretta applicazione del taglio dei prezzi alla pompa”.

Gli scenari

Secondo le proiezioni Codacons, il risparmio su un pieno da 50 litri, a fronte del taglio delle accise così come annunciato dal governo e riportato in Gazzetta Ufficiale, sarà pari a 12,2 euro. Ipotizzando due pieni al mese, per i consumatori, si prospetterebbe – se la misura valesse sul trend annuale – una minore spesa da 293 euro. Ma, per ora, si tratta di misure tampone e provvisorie. Valevoli per venti giorni. Il vicepremier Matteo Salvini, ieri, non ha escluso l’idea di rendere il taglio strutturale. Ma, per il momento, è meglio pensare a un mattoncino alla volta.