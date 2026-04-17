A Roma il nuovo Executive Course “Comunicazione è business”

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St. John’s University ed MPM Legal per una nuova comunicazione

di Askanews - 17 Aprile 2026

Roma, 17 apr. (askanews) – Al via a Roma una nuova opportunità formativa internazionale che unisce comunicazione, business e leadership. La St. John’s University di New York, attraverso la prestigiosa Tobin College of Business, lancia infatti l’Executive Course “Comunicazione è Business”, in partenza il 18 aprile 2026 presso il Campus romano dell’ateneo. Un progetto realizzato con il supporto di MPMLegal, boutique legale internazionale specializzata nella consulenza strategica e istituzionale. Il corso è pensato per manager, imprenditori e professionisti che vogliono rafforzare le proprie competenze nella comunicazione strategica, sempre più centrale nei processi decisionali e nel posizionamento competitivo. Abbiamo parlato con il Prof. Alberto Castelvecchi:

“Il corso fornisce una scatoletta degli attrezzi. Io mi occuperò di come utilizzate il linguaggio del corpo, il contatto visivo, i gesti, il modo di relazionarvi con qualsiasi tipo di pubblico ed in qualsiasi contesto culturale. Parleremo anche di come costruire uno speech, un discorso efficace per qualunque tipo di audience”.

Elemento di assoluto rilievo del corso sarà la partecipazione di Luca Ward, volto e voce tra le più riconoscibili del panorama italiano e internazionale. Un contributo che offrirà ai partecipanti una prospettiva unica sul valore della voce, della presenza scenica e della comunicazione efficace. Infine è intervenuto Luca Ward, attore e doppiatore:

“Sicuramente i ragazzi impareranno a capire che non bastano soltanto le conoscenze ed aver studiato, ma serve anche una predisposizione alla comunicazione”.

Un percorso formativo che punta dunque a integrare competenze diverse – dal diritto alla leadership, dal business alla comunicazione – grazie a un approccio multidisciplinare e internazionale. Un’occasione concreta per acquisire strumenti immediatamente applicabili e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del mondo professionale contemporaneo.