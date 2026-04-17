Torino

Concorso di poesia, visita in azienda, giochi e laboratori “Dentro le correnti del futuro”

di Redazione - 17 Aprile 2026

Sarà l’acqua il tema della nona edizione del festival Great Innova di Cuneo, in programma il 10 ottobre prossimo. Il tema è stato svelato venerdì 10 aprile dai vertici dell’associazione, che si sono radunati presso la Fondazione DIG di Roreto di Cherasco, in occasione della presentazione del libro “Marte. La nuova frontiera dello spazio”. La nona edizione del festival, che si terrà all’interno del complesso monumentale di San Francesco a Cuneo, si intitolerà “Nemo. Dentro le correnti del futuro”, e vuole essere un progetto diffuso sul territorio: durante l’appuntamento, sono stati svelati alcuni momenti che anticiperanno il festival, come il premio poetico “Great Innova”, primo concorso nazionale ‘Voci d’Acqua’, in collaborazione con l’Associazione Poesia Contemporanea di Cuneo. Per maggiori informazioni sul festival e per scoprire le finalità dell’associazione Great Innova, contattare il numero 349 259422, o visitare il sito internet www.associazionegreatinnova.it – info@associazionegreatinnova.it

Mara Martellotta ilTorinese.it