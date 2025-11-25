Esteri

Abc: ucraini hanno accettato condizioni per accordo pace

Né l'Ucraina né la Russia hanno confermato ufficialmente la presenza delle loro delegazioni

di Ernesto Ferrante - 25 Novembre 2025

Una delegazione ucraina ha concordato con gli Stati Uniti i termini di un potenziale accordo di pace. Lo riferisce Abc citando un funzionario Usa. “Gli ucraini hanno accettato l’accordo di pace”, ha affermato la fonte. “Ci sono alcuni dettagli minori da sistemare, ma hanno accettato un accordo di pace”, ha aggiunto.

Cosa è trapelato

Il funzionario ha rivelato che il segretario dell’esercito degli Stati Uniti Dan Driscoll ha tenuto lunedì colloqui segreti con una delegazione russa ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per dare seguito agli incontri del fine settimana con l’Ucraina a Ginevra, volti a far progredire il processo di pace in Ucraina.

“Lunedì sera e per tutta la giornata di martedì, il segretario Driscoll e il suo team hanno discusso con la delegazione russa per raggiungere una pace duratura in Ucraina”, ha dichiarato il tenente colonnello Jeffrey Tolbert, portavoce dell’esercito statunitense.

“I colloqui stanno procedendo bene e rimaniamo ottimisti. Il segretario Driscoll è in stretto contatto con la Casa Bianca e le agenzie statunitensi man mano che i colloqui procedono”, ha proseguito. Né l’Ucraina né la Russia hanno confermato ufficialmente la presenza delle loro delegazioni.

Presente Budanov per discutere dell’accordo di pace

Secondo un funzionario militare Usa presente negli Emirati, il segretario dell’Esercito Usa, Dan Driscoll, sta negoziando da ore con la delegazione russa riguardo alla proposta di pace dell’amministrazione Trump per mettere fine alla guerra, ed è “ottimista”. “Restiamo molto ottimisti – ha detto all’emittente Cbs News – il Segretario Driscoll è ottimista. Speriamo di ricevere presto un feedback dai russi. La situazione si sta muovendo rapidamente”. Per il Financial Times sul posto ci sarebbe anche il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov.