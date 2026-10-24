Cronaca

Roma, gambiano aggredisce due controllori e ferisce 17enne

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Acilia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali

di Redazione - 24 Ottobre 2026

Un gambiano di 29 anni ha aggredito i due controllori che gli avevano chiesto il biglietto e ferito un 17enne intervenuto in loro aiuto, trasportato all’ospedale Grassi. La brutale violenza si è consumata ieri pomeriggio alla stazione metro di Acilia.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Acilia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

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