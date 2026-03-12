Attualità

Addio a Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni

La scomparsa della "regina dei quiz" dopo una lunga lotta contro il tumore

di Cristiana Flaminio - 12 Marzo 2026

Addio a Enrica Bonaccorti, scomparsa questa mattina a 76 anni in seguito alle complicazioni di un tumore al pancreas. Una delle regine della televisione, che ha vissuto in prima persona l’evoluzione del media, dai tempi del servizio pubblico fino all’irruzione della tv commerciale. Tra quiz, musica e spettacolo. La lunga carriera di Enrica Bonaccorti l’aveva portata a farsi conoscere, anzi riconoscere, dal pubblico come un volto familiare, di “casa”. La sua malattia, che l’aveva costretta a stare un po’ in disparte negli ultimi anni, ha avuto la meglio. Ma lei non s’è mai nascosta e ha raccontato la sua storia.

Nata a Savona il 18 novembre 1949, Enrica Bonaccorti attraversa il teatro, il cinema e la radio. Quindi la svolta: è la tv a consacrarla e il suo esordio è in Rai, alla conduzione del gioco a premi “Il sesso forte” nel 1978. Poi, negli anni ’80, conduce Italia Sera su Rai1. Programma che esplora le potenzialità televisive mettendo in un unico contenitore informazione, attualità, costume e cronaca si mescolano in una formula nuova, più discorsiva, più vicina al pubblico. Quindi il passaggio a Mediaset, allora Fininvest. Dove, tra le altre cose, conduce per diverso tempo quel programma cult che segnerà un’epoca: Non è la Rai. In mezzo il “caso” del cruciverbone, un momento di tv che rimane ancora oggi tra i più compulsati e cliccati in rete.

Il cordoglio dello spettacolo

L’annuncio della scomparsa di Enrica Bonaccorti ha lasciato il mondo dello spettacolo in lacrime. Mara Venier ha salutato l’amica (e collega) di una vita: “Enrica mia, sarai sempre con me”. Pierluigi Diaco l’ha salutata così: “Enrica si è distinta per passione, educazione, regalità d’animo ed eleganza. Ingredienti che è riuscita a trasformare in grammatica televisiva”. Mentre Caterina Balivo ha scritto sui social: “Ti ho sempre ammirato per la tua ironia, intelligenza e raffinatezza. Grazie per i tanti consigli e la fiducia che mi hai sempre dato. Un abbraccio sentito a Verdiana e a suo figlio, nipote amatissimo”.