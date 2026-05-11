Economia

Addio mistero busta paga: trasparenza nuovo trend

Con la Direttiva Ue 2023/970, l’Italia archivia il tabù della Ral, la Retribuzione annua lorda

di Giorgio Brescia - 11 Maggio 2026

Addio al “mistero” della busta paga: perché la trasparenza è il nuovo trend (che conviene).

Dimenticate la timidezza: l’era dello “stipendio riservato” e del mistero sulla busta paga è ufficialmente finita. Con la Direttiva Ue 2023/970, l’Italia archivia il tabù della Ral, la Retribuzione annua lorda. Ma attenzione, non è solo burocrazia: è una rivoluzione culturale che premia le aziende più smart.

Mistero busta paga? Bye bye

Secondo l’analisi di Valtellina Lavoro, società leader nella ricerca di personale, nascondere la retribuzione oggi è un autogol clamoroso. Lo confermano i dati: un annuncio di lavoro che indica chiaramente quanto si guadagna attira il 30% di candidature in più.

In un mondo dove i talenti scelgono dove andare, l’opacità mette ansia e allontana i migliori profili.

“E’ sopravvivenza”

“Non è solo questione di etica, è sopravvivenza,” spiega Valerie Schena Ehrenberger, ceo di Valtellina Lavoro. “Chi ha il coraggio della trasparenza non solo evita sanzioni, ma diventa un magnete per chi cerca chiarezza e rispetto”.

I punti chiave della rivoluzione

Stop al segreto Tutti i dipendenti avranno diritto a conoscere i criteri (oggettivi e bias-free) che determinano il proprio stipendio e i percorsi di crescita.

Un vantaggio competitivo. La trasparenza salva la reputazione aziendale e accelera i processi di selezione.

Metodo, non carta. Per essere pronti, non basta un annuncio scritto meglio. Servono processi tracciabili e sistemi di valutazione sostenibili.

Valtellina Lavoro ha persino creato una check-list di autovalutazione per aiutare le imprese a capire quanto sono realmente pronte. La sfida è lanciata: il merito ora deve essere scritto nero su bianco. Perché oggi, prima di inviare un curriculum, i talenti chiedono una sola cosa: verità.