Aditi Sheoran: la stella che sta cambiando il cricket indiano

A soli 21 anni un simbolo per le sue coetanee, contro ogni pregiudizio

di Angelo Vitale - 3 Febbraio 2026

Aditi Sheoran, 21 anni, stella del cricket femminile indiano per precisione, costanza e leadership in campo. Premiata durante il Republic Day 2026 a Chandigarh, ha guidato il Punjab Women’s Cricket Team a vittorie decisive.

La sua media battuta e il suo strike rate, tra i migliori del circuito under-23. La giovane atleta combina talento naturale e disciplina estrema, guadagnandosi riconoscimenti locali e nazionali. La sua carriera, lo specchio di nuove generazioni di donne nello sport in India, tradizionalmente dominato dagli uomini.

Un talento precoce e disciplinato

Nata a Chandigarh, Aditi ha iniziato a giocare a cricket all’età di sette anni in un contesto familiare che sosteneva le passioni sportive dei figli. Fin da subito, distintasi per precisione nel battitore e capacità di lettura del gioco. La sua dedizione quotidiana agli allenamenti ha permesso di superare i pregiudizi legati alla partecipazione femminile in discipline considerate maschili in molte zone dell’India.

I suoi allenatori la descrivono come una giocatrice che mantiene calma e concentrazione anche nei momenti più critici, qualità che le ha permesso di vincere partite decisive per la squadra del Punjab.

Premi e momenti salienti della carriera

Il riconoscimento ricevuto durante il Republic Day 2026, solo l’ultimo di una serie di risultati importanti. Aditi ha partecipato con continuità ai tornei nazionali under-23, battendo record personali in media battuta e strike rate, e contribuendo in modo decisivo alle qualificazioni interstatali.

Durante le ultime stagioni, ha firmato alcune performance memorabili che hanno attirato l’attenzione della federazione sportiva indiana, consolidando la sua reputazione di giovane talento affidabile e versatile.

Curiosità e biografia

Oltre al cricket, Aditi ha studiato scienze motorie, un percorso che le ha fornito strumenti teorici per migliorare tecnica, resistenza e strategia di gioco.

Ama combinare studio e sport, e spesso condivide consigli di allenamento sui social locali, ispirando le ragazze della sua città a intraprendere percorsi sportivi.

Il suo pregio maggiore, secondo chi la conosce da vicino, la capacità di trasformare la pressione in concentrazione. Nei momenti decisivi non solo mantiene la lucidità, ma spesso riesce a guidare la squadra con decisioni rapide e accurate.

Il contesto del cricket femminile in India

Negli ultimi anni, il cricket femminile in India ha visto una crescita significativa, grazie a programmi federali e sponsorizzazioni mirate. Tuttavia, la diffusione resta maggiore nelle grandi città rispetto alle zone rurali, e molte giovani atlete affrontano ancora barriere culturali e logistiche.

Figure come Aditi, che emergono dal circuito giovanile e si distinguono per costanza e risultati concreti, contribuiscono a rendere visibile e accessibile uno sport prima riservato principalmente agli uomini. La sua storia, non solo lo specchio di un talento individuale, ma anche di un cambiamento più ampio nello sport femminile in India.