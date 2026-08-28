Cronaca

Perugia, auto esce di strada e si schianta contro una casa: morti due ragazzi di 16 e 17 anni

di Francesca Petrosillo - 28 Agosto 2026

Tragico incidente stradale nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto a Sant’Enea, frazione di Perugia al confine con il territorio di Marsciano. Un’auto con a bordo cinque giovanissimi è uscita dalla carreggiata e ha terminato la propria corsa contro il muro di un’abitazione.

Il bilancio è drammatico. Due ragazzi, Samuele e Leonardo, rispettivamente di 17 e 16 anni, hanno perso la vita. Entrambi vivevano a San Martino in Colle. Gli altri tre occupanti della vettura sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Incidente a Perugia, la ricostruzione

Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Secondo quanto ricostruito dal Comune di Perugia, i cinque ragazzi stavano viaggiando a bordo di una Mercedes Classe A.

Mentre percorreva una curva nella zona di Sant’Enea, per cause ancora da accertare, la vettura è uscita di strada. L’auto si è ribaltata più volte prima di finire contro il muro di una casa.

La violenza dell’impatto ha sbalzato fuori dall’abitacolo i due ragazzi che si trovavano sui sedili posteriori. Per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale di Perugia. Le indagini dovranno chiarire l’esatta dinamica dello schianto. La vettura è stata sequestrata e gli accertamenti sono coordinati dalla Procura.

Tre giovani feriti portati in ospedale

I tre ragazzi sopravvissuti sono un 18enne, una ragazza di 18 anni e un 16enne. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita.

Secondo le informazioni fornite dall’ospedale di Perugia, il 18enne dovrebbe essere dimesso in giornata. Gli altri due giovani, invece, restano sotto osservazione.

Il cordoglio della sindaca di Perugia

Profondo dolore è stato espresso dalla sindaca Vittoria Ferdinandi, che ha definito quanto accaduto una “notizia terribile”.

La prima cittadina ha rivolto un pensiero alle famiglie di Samuele e Leonardo, ai loro amici e alle comunità colpite dalla tragedia. Ferdinandi ha inoltre annunciato l’intenzione di mettersi in contatto con i familiari delle vittime per manifestare personalmente la vicinanza della città, augurando infine una pronta ripresa ai tre giovani rimasti feriti.