Attualità

Femminicidio in Spagna: arrestato un italiano

Il grave fatto di sangue in Andalusia, vicino al confine con il Portogallo

di Elizabeth Costello - 28 Agosto 2026

Una donna tedesca di 47 anni è stata uccisa a coltellate a Isla Cristina, nota località balneare nella provincia di Huelva: il grave fatto di sangue in Andalusia, vicino al confine con il Portogallo, arrestato un 60enne italiano.

Il femminicidio

La vittima è stata colpita da almeno una ventina di fendenti nella zona della spiaggia di Punta del Caimán, all’interno del camper con cui la coppia stava trascorrendo un periodo di vacanza.

Per l’omicidio, la Guardia Civil ha arrestato subito sul posto il compagno della donna, un cittadino italiano sulla sessantina. Gli agenti lo hanno bloccato prima che potesse far perdere le proprie tracce. Intanto, gli inquirenti della polizia giudiziaria ultimano i rilievi scientifici nel veicolo per ricostruire l’esatta dinamica del delitto.

I reati di genere in Spagna

L’episodio riporta in primo piano un contrasto profondo e dibattuto all’interno della società spagnola. Da oltre vent’anni Madrid è considerata un modello europeo nell’impalcatura legislativa antiviolenza.

La legge organica del 2004 ha istituito tribunali specializzati e braccialetti elettronici per gli stalker. Poi, una norma ha varato il consenso esplicito (Solo sì è sì). Le tutele per le donne sono in Spagna tra le più avanzate del continente.

A rischio il sistema di tenuta

Nonostante l’impianto sanzionatorio e preventivo, la Spagna si trova però ad affrontare una complessa fase di tenuta del sistema VioGén, il registro informatico statale per il tracciamento del rischio.

I recenti casi di violenza di genere — molti dei quali commessi da soggetti già segnalati o con denunce pregresse — segnalano una falla strutturale nella valutazione della pericolosità e nella protezione tempestiva delle vittime. E alimentano il dibattito politico e sociale sull’efficacia reale degli strumenti di prevenzione al di là dei confini nazionali.