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Sorteggio Europa League e Conference: orari, fasce e come seguirli in diretta

di Monica Marini - 28 Agosto 2026

Sorteggi Champions League, Giovedì 27 agosto 2026. ©ANSA

Dopo la Champions League, tocca oggi alle altre due coppe europee. Il sorteggio Europa League e quello della Conference League si svolgono venerdì 28 agosto, dalle ore 13:00, al Grimaldi Forum di Montecarlo, e definiscono il calendario della fase campionato 2026/27 con 36 squadre per ciascuna competizione.

Come funziona il sorteggio Europa League

Le squadre sono divise in quattro fasce da nove club, in base al coefficiente UEFA. Ogni formazione affronterà otto avversari diversi, due per fascia, con una gara in casa e una fuori, senza incroci tra club della stessa federazione. In prima fascia figurano Juventus e Milan insieme a Bayer Leverkusen, Benfica, Lione, Real Sociedad, Marsiglia, AZ Alkmaar e Olympiacos.

Le fasce della Conference League

Nella Conference League le 36 squadre sono suddivise in sei fasce da sei club. Ogni club affronterà sei avversari diversi, uno per fascia, con tre partite interne e tre esterne. L’Atalanta, unica italiana rimasta dopo l’eliminazione di Bologna e Fiorentina, è inserita in prima fascia con Braga, Ajax, Friburgo, Monaco e Copenaghen.

Dove vedere il sorteggio Europa League e Conference League

Entrambe le cerimonie sono trasmesse gratuitamente su UEFA.com e UEFA.tv. In Italia sono visibili anche su Sky Sport 24, con aggiornamenti in tempo reale sul sito Sky Sport, e in chiaro su TV8.

Cosa succede dopo il sorteggio

I calendari completi saranno pubblicati entro sabato 29 agosto per l’Europa League ed entro domenica 30 agosto per la Conference League. La fase campionato di Europa League parte il 16 e 17 settembre, quella di Conference League il 15 ottobre. In entrambe le competizioni le prime otto accedono direttamente agli ottavi, dal nono al ventiquattresimo posto si giocano gli spareggi, mentre dal venticinquesimo in poi si viene eliminati. La finale di Europa League si disputerà il 26 maggio 2027 a Francoforte, quella di Conference League il 2 giugno 2027 a Istanbul.

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