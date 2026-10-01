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Cicciobello, un sogno lungo quasi quarant’anni diventa mostra

di Angelina De Santis - 1 Ottobre 2026

Un incontro durato pochi minuti nel 1986 è diventato, quasi quarant’anni dopo, una collezione e una mostra. Il protagonista è Cicciobello Sebino, il bambolotto che ha accompagnato l’infanzia di generazioni di bambini e al quale Sandro Nigro dedica una seconda esposizione a Cremona.

L’appuntamento è per domenica 8 novembre, dalle 9:30 alle 15:30, all’Ente Fiere Cremona. La mostra sarà ospitata all’interno della manifestazione «Un milione di giocattoli». Accanto ai bambolotti, i visitatori troveranno accessori originali, confezioni e altri oggetti legati alla produzione Sebino. La passione di Nigro nasce quando, ancora bambino, vede in casa di una vicina un particolare modello di Cicciobello.

Quel giocattolo gli resta impresso per decenni, finché nel 2024 non lo ritrova casualmente sui social. Decide di acquistarlo nonostante le condizioni precarie e avvia un paziente lavoro di recupero per riportarlo al suo aspetto originale. Da quella scoperta prende forma una ricerca che lo porta tra mercatini dell’usato, fiere e mercati dell’antiquariato. Molti degli esemplari raccolti hanno richiesto interventi di restauro conservativo: un lavoro fatto di studio, attenzione ai dettagli e cura per oggetti che, oltre al loro valore per i collezionisti, conservano ricordi personali. «Ogni Cicciobello esposto racconta una storia», spiega Nigro, ideatore e curatore della mostra. Dietro ciascun pezzo, racconta, ci sono viaggi, pazienza e ore dedicate al restauro. Ma c’è soprattutto il ricordo di quel pomeriggio del 1986: «Questa mostra rappresenta la realizzazione di un sogno custodito per quasi quarant’anni».

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