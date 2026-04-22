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Affitti shock, ecco dove: la provincia costa più di Milano

La crisi abitativa ha rotto gli argini delle grandi metropoli per travolgere i centri medi

di Giorgio Brescia - 22 Aprile 2026

Affitti shock: la provincia costa come Milano. Il mito della provincia come “rifugio economico” è ufficialmente crollato. I dati del primo trimestre 2026 indicano un’Italia dove la crisi abitativa ha rotto gli argini delle grandi metropoli per travolgere i centri medi. Milano – dicono in molti – è una città ormai “vietata a chi guadagna meno di 2mila euro al mese”. Ma la vera emergenza silenziosa sta esplodendo a Padova, Caserta, Barletta e Verona.

Secondo l’ultimo osservatorio di Idealista e Nomisma, il baricentro dei rincari si è spostato. Se Milano e Roma mostrano segni di saturazione con crescite contenute entro il 2%, sono le città medie ben collegate a far segnare balzi percentuali a doppia cifra. In città come Barletta (+11,3%) e Padova (+8,2%), il costo al metro quadro sta raggiungendo vette impensabili fino a due anni fa. Non un fenomeno isolato, ma una vera e propria “gentrificazione di ritorno”. I fuorisede, gli studenti e le giovani coppie espulsi dai prezzi folli delle metropoli si sono riversati sui centri medi, saturando un’offerta di affitti in provincia già strutturalmente carente.

Il risultato, un “effetto domino” devastante

Sul campo, a Caserta (+7,7%) o a Pavia, trovare un bilocale decoroso sotto gli 850 euro è diventato un’impresa titanica. Il paradosso è che, a parità di canone, i servizi offerti da queste città non sono paragonabili a quelli delle grandi capitali del business. Il cittadino paga un prezzo “milanese” per vivere in una realtà che soffre di carenze nel trasporto pubblico locale e nelle opportunità professionali.

La spia sociale: il dramma dei residenti storici

La vera novità, l’impatto dell’impennata degli affitti in provincia sui residenti locali. Se prima la provincia era l’ammortizzatore sociale che permetteva alle famiglie di sopravvivere, oggi la competizione con chi arriva dalle grandi città sta espellendo i nativi. Un giovane lavoratore di Verona o un infermiere di Bologna – per Nomisma la più “surriscaldata” con un +6% di transazioni ma zero offerta in affitto – si trova a competere con manager in smartworking o studenti con budget garantiti dalle famiglie del Nord.

I dati che confermano la crisi

I numeri non lasciano spazio a interpretazioni. Il 65% della domanda di locazione proviene ormai da soggetti che avrebbero le caratteristiche per acquistare casa, ma che sono bloccati da tassi di mutuo ancora troppo elevati e da una precarietà contrattuale che impedisce l’accesso al credito. Questa “domanda forzata” si scarica interamente sull’affitto, spingendo i proprietari – specialmente nei centri medi – a preferire gli affitti brevi o canoni di mercato libero altissimi.

Città come Lucca (+7,3%) e Viterbo (+7,2%) sono l’esempio plastico di questa deriva: piccoli centri storici trasformati in dormitori di lusso o hub per turisti, dove la vita quotidiana degli abitanti originari viene sacrificata sull’altare della rendita immobiliare. Una trasformazione che colpisce i segmenti più fragili. Gli under 35 vedono sfumare ogni possibilità di autonomia abitativa. Gli anziani assistono allo svuotamento dei quartieri popolari sostituiti da uffici o case vacanza.

Un Paese in stallo

Una Italia ferma. Se la provincia non accoglie più e le metropoli espellono, il rischio è la paralisi della mobilità lavorativa. Un laureato non può permettersi di trasferirsi a Padova per un posto di lavoro, un operaio a Caserta deve spendere il 60% del proprio stipendio per un tetto. La “bolla degli affitti” rischia di diventare il definitivo freno a mano della ripresa italiana.