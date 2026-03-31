Musica

“After I’m Gone” il testamento emotivo di un padre dimenticato

Michel Bennett, quando un artista inesistente riesce a ferire più della verità

di Marzio Amoroso - 31 Marzo 2026

Nel panorama delle ballad contemporanee che esplorano la fragilità dei legami familiari, After I’m Gone di Michel Bennett si impone come un racconto duro e implacabile. Paradossalmente, l’autore non esiste, Bennett è una figura generata dall’intelligenza artificiale, un artista sintetico costruito per dare voce a emozioni universali. Eppure, il brano racconta qualcosa di profondamente vero. Non è una canzone sul lutto, ma sulla sua anticipazione, quella di un padre che osserva la distanza crescente dei figli e sceglie di parlare prima che il silenzio diventi definitivo. La sua inesistenza non indebolisce il messaggio, anzi lo amplifica. Perché la storia che mette in scena, la solitudine silenziosa di molti padri, il rimpianto tardivo dei figli, l’amore che si consuma nell’assenza è reale, quotidiana, riconoscibile. L’IA costruisce la voce, ma l’esperienza appartiene a migliaia di famiglie.

Un monologo che ribalta la retorica del ricordo

La voce narrante non chiede compassione. Rivendica invece una verità scomoda, l’amore non si misura nei post commemorativi, nelle frasi di circostanza o nelle fotografie recuperate all’ultimo momento. Si misura nella presenza. Bennett lo dice senza giri di parole, ciò che ferisce non è la morte, ma l’assenza dei figli mentre lui è ancora vivo. La strofa “when the wood hits dirt” — il legno che tocca la terra — diventa il momento in cui i figli capiranno ciò che non hanno voluto vedere.

La solitudine come eredità involontaria

Il brano mette in scena una dinamica familiare riconoscibile e non troppo rara, un genitore che ha sacrificato ambizioni e tempo e figli che, diventati adulti, si allontanano fino a trasformare la distanza in abitudine. Bennett non giudica, ma ricorda. Il padre non chiede scuse, non pretende riparazioni, chiede solo che il dolore non venga romanticizzato dopo.

Una critica alla memoria selettiva

After I’m Gone si inserisce in una tendenza crescente della musica emotiva contemporanea, smontare la narrazione consolatoria del lutto. Il messaggio è netto, ricordare non basta, se prima non si è stati presenti. La canzone diventa così un ammonimento universale, un invito a non delegare ai rituali funebri ciò che dovrebbe essere vissuto nella quotidianità.

Perché colpisce così tanto

La forza del brano sta nella sua inversione prospettica. Non è il figlio che piange il padre, ma il padre che immagina il pianto del figlio e lo rifiuta come tardivo. È un gesto di lucidità che destabilizza, costringe l’ascoltatore a interrogarsi sul proprio ruolo nei legami familiari, su ciò che si dà per scontato, su ciò che si rimanda.

La delusione del pubblico

Ma c’è un elemento che rende questa storia comunque spiazzante, la delusione che molti hanno provato scoprendo che Bennett non è mai esistito davvero, che persino le sue presunte apparizioni televisive erano costruzioni artificiali. È un paradosso dei nostri tempi, un artista inesistente che riesce a dire il vero più di molti reali, e un pubblico che si commuove per un fantasma digitale. Forse l’assurdità sta proprio qui, nel fatto che la finzione riesce a rivelare ciò che la realtà spesso tace.