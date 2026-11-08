Attualità

Agente accoltellata nella movida a Milano

In città operativi sempre i 500 parà della Folgore ma nelle zone strategiche indicate nel piano della Prefettura

di Giorgio Brescia - 8 Novembre 2026

Notte di tensione a Milano in Largo La Foppa, nel cuore del quartiere Moscova a Milano, durante i consueti servizi di controllo della movida effettuati dalla Polizia Locale. Intorno alle 2:30, una violenta rissa è scoppiata tra un gruppo di giovani che hanno iniziato a colpirsi a mani nude. . All’arrivo delle pattuglie per riportare la calma, la situazione è degenerata. Un giovane, un italiano di 21 anni, ha estratto un coltello da cucina e si è scagliato contro le forze dell’ordine. Ferita a una mano un’agente di Polizia Locale, a cui sono stati successivamente applicati quattro punti di sutura.

Movida violenta a Milano

Il ventunenne è stato tratto in arresto per resistenza aggravata e lesioni, oltre a essere denunciato per rissa e porto abusivo di arma da taglio. Anche due amici del giovane sono stati fermati e denunciati, mentre gli altri partecipanti si sono dileguati.

La sicurezza in città

L’episodio ha riaperto il confronto sull’organizzazione della sicurezza in città. A Milano sono infatti operativi i 500 paracadutisti della Brigata Folgore. Come stabilito dal piano della Prefettura, però, il loro contingente è impiegato esclusivamente a presidio dei nodi strategici e delle stazioni ferroviarie. Non, quindi, per il pattugliamento diretto delle aree della movida, che resta in capo alla Polizia Locale e alle forze di polizia territoriale.