Torino

di Redazione - 8 Novembre 2026

Centrale di Trino, incendio nella palazzina uffici: “Nessun richio radiologico”

Nessun rischio radiologico e nessuna conseguenza per persone e ambiente

Ieri, presso la Centrale nucleare “Enrico Fermi” di Trino, si è verificato un incendio che ha interessato i locali all’interno della palazzina uffici, nell’area convenzionale dell’impianto.

L’evento è rimasto circoscritto esclusivamente agli ambienti interessati e non ha coinvolto in alcun modo la zona controllata della Centrale. Non sussiste, pertanto, alcun rischio di natura radiologica connesso all’evento.

L’incendio è stato tempestivamente rilevato e sono state immediatamente attivate le procedure previste per la gestione dell’emergenza, che hanno consentito di circoscrivere e successivamente domare l’incendio. Le procedure e i presidi di sicurezza previsti per il sito si sono dimostrati adeguati e hanno operato correttamente, consentendo di gestire l’evento in condizioni di pieno controllo.

L’evento si è verificato nella giornata di sabato, quando gli uffici erano chiusi e non era presente personale all’interno dei locali interessati. Non si registrano persone coinvolte né feriti.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per le attività di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Le Autorità competenti sono state immediatamente informate e Sogin mantiene un costante raccordo con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e con l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), ai quali vengono forniti tutti gli elementi e le informazioni utili per la gestione dell’evento e per i successivi accertamenti.

Sono attualmente in corso le verifiche finalizzate a ricostruire le cause dell’incendio. Sogin sta collaborando con le Autorità preposte mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie per consentire il completo accertamento delle circostanze dell’accaduto.

L’incendio non ha avuto conseguenze sulla popolazione, sull’ambiente circostante o sulla sicurezza nucleare e radiologica del sito.

Le attività di decommissioning della Centrale proseguiranno regolarmente. In attesa del ripristino della piena funzionalità dei locali interessati, le attività previste saranno svolte utilizzando provvisoriamente altri ambienti del sito, senza impatti sulla continuità delle operazioni.

cs Sogin

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