Esteri

Trump, il Nobel e la guerra dei wc

Oslo ha scelto la strada dell'ironia per replicare al tycoon

di Ernesto Ferrante - 8 Novembre 2026

In un mondo che scivola tra guerre, crisi economiche e tensioni geopolitiche, la diplomazia internazionale ha trovato la nuova e inaspettata frontiera del bagno pubblico. O meglio, il wc come strumento di politica estera. Anche questo, in fondo, è il contributo che Donald Trump sta lasciando alla storia delle relazioni internazionali.

L’episodio è di quelli che sembrano scritti da un autore satirico particolarmente ispirato. Durante un comizio, ancora irritato per il Premio Nobel per la Pace non finito nella sua bacheca personale, il presidente americano ha deciso di prendersela con la Norvegia. Oslo è stata liquidata con una formula degna di una recensione lasciata da un cliente furioso sui social. La Norvegia sarebbe diventata un “cesso di Paese”. A quel punto sarebbe stato lecito attendersi la solita trafila diplomatica. Una protesta ufficiale. Una convocazione dell’ambasciatore. Qualche dichiarazione indignata. Invece no. La Norvegia ha scelto la strada dell’ironia.

La mossa fantasiosa di Oslo

Mentre il ministro degli Esteri Espen Barth Eide ricordava con pazienza quasi scolastica che il governo norvegese non assegna il Nobel e che il Comitato opera in piena autonomia, Visit Norway, l’ente nazionale per il turismo, ha deciso di rispondere nel linguaggio che Trump sembra comprendere meglio. E lo ha fatto con una campagna che rasenta il capolavoro comunicativo. Se Trump dice che siamo un “cesso di Paese”, hanno pensato a Oslo, allora mostriamo i nostri cessi. Letteralmente.

Sul sito ufficiale del turismo norvegese è comparsa una galleria dedicata ai bagni pubblici più spettacolari del Paese. Non una provocazione improvvisata, ma una raffinata operazione di sarcasmo nazionale. Lo slogan scelto sembra scritto apposta per colpire il bersaglio: “La Norvegia ha reso di nuovo grandiose le toilette pubbliche”. Un richiamo nemmeno troppo velato al celebre “Make America Great Again”. Il risultato è stato devastante. Perché ha trasformato l’insulto in pubblicità gratuita.

L’insolita bellezza e l’ordinaria bruttezza

Da anni la Norvegia investe nelle cosiddette Strade Turistiche Nazionali, una rete di diciotto itinerari panoramici disseminati tra fiordi, montagne e coste artiche. Lungo questi percorsi persino le aree di sosta sono state affidate ad architetti e designer di fama internazionale. Ne sono usciti edifici minimalisti, futuristici, spesso premiati nei concorsi internazionali di architettura. In altre parole, mentre parte del mondo occidentale lotta per tenere aperti i bagni pubblici senza vandalismi, la Norvegia li trasforma in attrazioni da cartolina.

Ci sono toilette affacciate sull’oceano che sembrano gallerie d’arte contemporanea. Cabine panoramiche sospese sopra fiordi e vallate. Strutture in cemento e vetro progettate per fondersi con il paesaggio. Alcune sono diventate mete turistiche a tutti gli effetti. Il tycoon voleva insultare la Norvegia associandola a un bagno. La Norvegia ha risposto dimostrando che persino i suoi bagni sono più eleganti, più apprezzati e probabilmente più visitati di molti comizi elettorali.

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