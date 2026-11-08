Sport

La rivoluzione silenziosa dello sport italiano: il bilancio di un impegno costituzionale e concreto

di Laura Tecce - 8 Novembre 2026

Il 22 ottobre 2022 si insediava il governo Meloni: da quella data, la politica sportiva nazionale ha abbandonato la periferia dell’agenda pubblica per diventare un pilastro strategico dell’azione dell’esecutivo.

L’attività sportiva

Grazie alla guida di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, e all’attenzione costante della stessa Presidente del Consiglio, lo sport in Italia non è più una delega secondaria, ma un motore di crescita sociale ed economica.

A quattro anni dal via, i numeri e le riforme strutturali offrono la misura di un cambio di passo senza precedenti. La cornice storica è arrivata nel 2023, con la modifica dell’articolo 33 della Costituzione: un traguardo epocale che ha riconosciuto il valore educativo, sociale e psicofisico dell’attività sportiva. Senza fermarsi ad un puro valore simbolico, l’esecutivo Meloni ha dimostrato che i diritti camminano sulle gambe delle risorse: i fatti parlano chiaro.

I fondi per gli impianti

La visione del ministero si è tradotta in un piano industriale per l’impiantistica pubblica da ben 1,7 miliardi di euro mobilitati nel quadriennio ai quali si aggiunge l’iniezione strategica di 100 milioni di euro stanziati con l’avviso ‘Sport e Periferie 2026’, mirato specificamente alla nascita di nuovi impianti e alla riqualificazione dell’esistente. Non si tratta di semplici stanziamenti, ma di una precisa scelta politica: rigenerare il tessuto urbano e sociale partendo dalle aree più svantaggiate, trasformando aree dismesse in centri di aggregazione sicuri e moderni.

I Giochi Olimpici e Paralimpici

Una spinta che trova solide fondamenta anche nella straordinaria legacy lasciata dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, capaci di regalare al Paese non solo infrastrutture all’avanguardia ma anche un modello di turismo e di economia montana fortemente sostenibile, consolidando la ritrovata credibilità gestionale e la centralità internazionale del nostro sport.

Differenza tra nord e sud

Certo, la sfida di sanare i divari storici ereditati dal passato – come le persistenti differenze strutturali tra Nord e Sud e un tasso di impianti non funzionanti nel Mezzogiorno che il Rapporto Sport fotografa ancora sopra la media nazionale – resta complessa. Così come richiedono un monitoraggio costante i tempi di scaricamento a terra delle risorse per superare i rallentamenti della burocrazia.

L’acceso per le famiglie

Tuttavia, l’approccio del governo Meloni si distingue proprio per il superamento della logica degli “annunci spot” e dei soliti bonus una tantum, affrontando questi nodi storici con cantieri reali, riforme sistemiche e trasparenza nell’erogazione dei fondi. L’impegno si riflette chiaramente anche nella scuola, dove il potenziamento delle palestre e dei programmi motori sta finalmente garantendo un accesso democratico alla pratica sportiva, sollevando le famiglie meno abbienti dai costi dei circoli privati.

Il bilancio

Il bilancio di questi quattro anni non è quindi una semplice lista di inaugurazioni: è l’avvio di una profonda riforma culturale. L’articolo 33 ha fissato la direzione; il governo Meloni, con pragmatismo e investimenti record, la sta trasformando in realtà quotidiana.

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