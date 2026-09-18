Cronaca

Tensione al corteo anti Vannacci, uova contro la polizia

Cori, striscioni e slogan contro il generale a Torino

di Pietro Pertosa - 18 Settembre 2026

Tensioni al corteo contro la presenza a Torino del generale Roberto Vannacci. Che non sarebbe stata una giornata facile, dal punto di vista anche dell’ordine pubblico, lo si era capito già in mattinata. Quando circa una cinquantina di manifestanti hanno avvicinato il cordone di sicurezza a presidio dell’hotel in corso Vittorio Emanuele che ospita una kermesse sulla sicurezza a cui ha preso parte il leader di Futuro Nazionale. Gli slogan non sono nuovissimi, anzi. I manifestanti hanno urlato a Vannacci di andarsene a casa, di uscire fuori da Torino ribadendo di essere “tutti antifascisti”.

Tensioni al corteo anti Vannacci

L’iniziativa è quella, già finita al centro del dibattito pubblico, intitolata alla Insicurezza Urbana e organizzata da un sindacato di polizia. Tra le polemiche, chiaramente. All’arrivo del generale Vannacci, dal corteo si sarebbero levati cori e la tensione si sarebbe ulteriormente alzata. Sono volati improperi nei confronti delle forze dell’ordine, fatte bersaglio, come riportano le agenzie, di un lancio di uova da parte degli antagonisti. Il corteo è partito intorno alle 10 e 25 di questa mattina e ha attraversato corso Bolzano e corso Inghilterra. È stato pertanto necessario deviare il trasporto pubblico. La manifestazione ha comportato disagi per i pendolari e i cittadini costretti a muoversi coi mezzi.

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