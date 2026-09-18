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Zucche d’Italia, le varietà per la cucina e per Halloween

Un universo di sapori e tradizioni, spesso ignorato, dove la zucca è molto più di un semplice simbolo autunnale.

di Gianluca Pascutti -

In Italia le zucche sono molto più di un simbolo autunnale. Esistono numerose varietà, diverse per forma, colore, sapore e utilizzo. Si distinguono in zucche commestibili e zucche ornamentali, spesso usate solo per decorazione. Le prime finiscono in cucina, le seconde sono scelte per Halloween e per allestimenti scenografici.

Le zucche più famose utilizzate in cucina

Tra le varietà più apprezzate in cucina spiccano alcune tipologie ormai classiche. La zucca Delica ha polpa soda e asciutta, dal gusto intenso. È ideale per risotti, pane alla zucca, torte salate e piatti dove serve consistenza. La zucca Mantovana ha polpa farinosa e saporita. È perfetta per tortelli di zucca, ripieni per pasta fresca e gnocchi.

Molto diffusa è la zucca Violina. Ha polpa dolce e morbida, ideale per vellutate, zuppe, creme e dolci da forno. La Marina di Chioggia è riconoscibile per la buccia bitorzoluta e la polpa molto zuccherina. Si usa per gnocchi, tortelli e preparazioni dove serve un gusto marcato.

In alcune zone si coltiva la Trombetta d’Albenga, lunga e sottile. È ottima saltata in padella, nei contorni e nelle ricette veloci. La Lunga di Napoli ha polpa soda e versatile. Si presta a dolci, insalate e anche a un uso parziale crudo, in fettine sottili.

Zucche ornamentali e sicurezza a tavola

Le zucche ornamentali sono pensate per decorare. Spesso contengono cucurbitacine, sostanze amare e potenzialmente irritanti. Per questo motivo non sono adatte al consumo. È importante distinguere sempre tra zucche commestibili e zucche decorative.

Quali zucche si usano per Halloween

Per Halloween si scelgono di solito zucche grandi arancioni, lisce e facilmente intagliabili. Sono le classiche zucche da Jack O’Lantern, con polpa fibrosa ma comunque commestibile. Dopo l’intaglio, la polpa può essere riutilizzata per zuppe di zucca, vellutate o risotti ma il risultato finale non sarà mai troppo soddisfacente al palato.

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