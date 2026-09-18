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Schlein: armi a Ucraina? Trovermo accordo su tutto con forze alleate

"Sono certa"

di Askanews -

Roma, 18 set. (askanews) – “Come sapete discuteremo con tutte le forze alleate del programma comune, sono certa che troveremo l’accordo su tutto, confrontandoci e nella responsabilità condivisa di mandare a casa queste destre che hanno fallito dal punto di vista economico e sociale”.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un evento dell’Unuone degli Universitari (Udu), rispondendo a chi le chiedeva come risolvere le divergenze nel campo largo sulle armi all’Ucraina.

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