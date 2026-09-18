La Fed rialza i tassi dopo tre anni per frenare i prezzi energetici
Warsh sfida Trump e sceglie la linea dura
Il Federal Open Market Committee (FOMC) ha votato all’unanimità per innalzare il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base, portandolo a un intervallo compreso tra il 3,75% e il 4%. La decisione, annunciata il 16 settembre, rappresenta la prima stretta creditizia operata dalla banca centrale statunitense da oltre tre anni a questa parte.
Il rincaro dei prodotti energetici, innescato dallo scontro geopolitico in corso tra Washington e Teheran, ha imposto alla Federal Reserve un intervento monetario correttivo.
Secondo quanto emerso dal comunicato del FOMC e dalle indicazioni del presidente Warsh, lo scenario di base prevede almeno un altro intervento restrittivo entro la fine del 2026, consolidando i tassi di riferimento sopra la soglia del 4%.
Donald Trump ha duramente criticato la scelta tramite un post su Truth Social, dichiarando che i tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere portati “all’1% o meno” e che la Fed deve abbassarli “in fretta”.
Il Presidente americano ha definito il consiglio della Federal Reserve “molto ostile e molto politicizzato”.
Nonostante il rialzo dei tassi, Trump ha comunque affermato di confermare la propria fiducia nei confronti di Kevin Warsh, il nuovo presidente della Federal Reserve da lui stesso designato.
L’annuncio della banca centrale ha innescato un’ondata di vendite sul mercato azionario, portando l’indice Dow Jones a crollare di oltre 600 punti.
Inoltre il timore di un rallentamento economico ha colpito anche i mercati energetici. Il greggio di riferimento Brent è sceso del 2,7%, scivolando a quota 105,83 dollari al barile.
Se da un lato il rialzo dei tassi è una terapia necessaria per frenare un’inflazione alimentata dalle tensioni geopolitiche globali, dall’altro rischia di raffreddare eccessivamente la crescita e i consumi interni.
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