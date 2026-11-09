Editoriale

“Aggiungi un posto a tavola”. Al Brancaccio il campo largo

di Redazione - 9 Novembre 2026

di SOLO DI TACCO

Debutto ufficiale di Italia viva nel campo largo. Al “PERON ALLA FIORENTINA” Conte memore degli sgambetti chiede garanzie, che la Boschi fatica a dare. Conte non è per la patrimoniale, ma per il reddito di cittadinanza, però niente Ucraina. Avs vuole la patrimoniale condita dalla abolizione della Bossi-Fini. Landini in un rigurgito leonino vuole l’abolizione dei decreti Sicurezza. La Schlein che svizzera nasce e svizzera rimane professando la sua neutralità ricorda a tutti il suo tormentone preferito: “SANITÀ BOLLETTE STIPENDI”. +Europa non ha capito bene e tenta la strada della “SE STIAMO INSIEME CI SARÀ UN PERCHÉ”. La Boschi rientra in gioco e sottolinea che tutti devono dare garanzie non solo Italia viva (forse si scambieranno fideiussioni a prima richiesta).

Nella totale bagarre di contenuti non condivisi dalla patrimoniale all’Ucraina, dall’energia nucleare alla sicurezza, arriva il colpo di scena (siamo a teatro) di Landini formato Banda Bassotti che tuona: “PRENDIAMO I SOLDI DOVE SONO”, naturalmente sia a Banca d’Italia che a Fort Knox vengono rafforzate le misure di sicurezza.

Che cosa aggiungere: la sensazione che siano un gruppo di turisti per caso e ci sarebbe solo da ridere se il rischio drammatico non fosse che portatori di interessi così diversi si candidano a governare questo povero Paese, già martoriato da un centrodestra litigioso che ha affidato incarichi ministeriali a politici a dir poco imbarazzanti, a cui Crozza dovrebbe riconoscere robuste royalties. Viva l’Italia.

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