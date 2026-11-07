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Napoli-Lazio al lunch-time: dove seguire la partita

Stesso obiettivo: vincere. I capitolini per blindare il primato, i campani per risalire la china

di Paolo Diacono - 7 Novembre 2026

Napoli-Lazio è il match del lunch-time della Serie A. Non sarà per niente una sfida banale. Due squadre, con grandi ambizioni ma fortune discordanti, si affrontano per l’intera posta in palio. La Lazio dell’ex Ringhio Gattuso, che a Napoli ha lasciato più polemiche che ricordi, cerca i tre punti che le consentirebbero di mantenere (almeno) il vantaggio rispetto all’Inter. Viceversa, i padroni di casa hanno bisogno di punti come di ossigeno. Max Allegri non può più continuare a perdere e il suo Napoli deve rialzarsi. Superando, possibilmente, le polemiche interne divampate pubblicamente con lo scontro di Champions tra De Bruyne e Lorenzo Lucca.

Napoli-Lazio: chi c’è (e chi no)

La Lazio deve rinunciare a capitan Zaccagni, fermo ai box per noie muscolari. La formazione di Gattuso, per il resto, dovrebbe essere confermata con l’innesto di Cancellieri al fianco di Noslin. A Napoli, invece, Allegri deve fare i conti con molte, anzi troppe, defezioni. Mancheranno Alisson Santos e Badiashile. E poi non saranno della partita nemmeno Buongiorno, Di Lorenzo, Favasuli, Lobotka, Neres, Olivera e Spinazzola. Inoltre Allegri dovrà rinunciare allo squalificato Marianucci.

Quando e dove vedere la partita

La partita tra Napoli e Lazio si giocherà allo stadio Maradona con inizio alle 12.30 nella giornata di domani 7 novembre. La diretta sarà disponibile esclusivamente su Dazn.

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