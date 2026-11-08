Cultura & Spettacolo

Maria Rosaria Boccia e la polemica sulla presentazione del libro di Ranucci a Napoli: la replica di Caldoro

di Emily Gabrielli - 8 Novembre 2026

PER DIRITTO DI REPLICA: la risposta di Alessandra Caldoro alla polemica di Maria Rosaria Boccia.

Mi trovo mio malgrado a dover rispondere a Maria Rosaria Boccia che mi accusa di “non volerla” alla presentazione del libro di Sigfrido Ranucci organizzata dal Caffè Letterario “L’identitario” in programma domenica prossima presso il Museo Filangieri di Napoli.

L’ingresso è libero e nessuno si è mai sognato di impedire la presenza a chicchessia. Di fronte alla richiesta di posti riservati, fattami da una persona che conosce sia me che la Boccia, ho fatto presente che a mio parere, essendoci un processo in corso, una sovraesposizione mediatica poteva essere inopportuna.

Una osservazione fatta da garantista vera, dettata semplicemente dalla esperienza: la mia convinzione è che quando c’è un procedimento giudiziario in corso è bene assumere comportamenti di riservatezza. Considerazione espressa in privato a una persona che conosco bene. Punto.

Dopodiché ho ribadito che l’ingresso è libero e non su invito e che quindi chiunque sia interessato potrà tranquillamente partecipare. Tutto avrei pensato tranne che questa iniziativa venisse presa come occasione per una polemica per me assolutamente incomprensibile se non addirittura surreale. Il Caffè Letterario “l’Identitario” è un luogo dove discutere in armonia di politica e letteratura, il gossip non mi appassiona. Buona domenica a tutti.