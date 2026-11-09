Come i dem puntano a prendersi il centro e a preparare il 2028

Esteri

La grande fuga da Trump

di Ernesto Ferrante - 9 Novembre 2026

La politica americana è entrata in una nuova fase. Non perché Donald Trump sia già stato sconfitto, ma perché per la prima volta dalla sua riconquista della Casa Bianca il meccanismo che lo ha reso dominante mostra crepe visibili. La proiezione del Decision Desk della Cnn assegna ai democratici almeno 250 seggi alla Camera dei Rappresentanti, la maggioranza più ampia dal 2008. Un risultato che rappresenta il primo vero referendum politico sull’America trumpiana e consegna ai democratici qualcosa che sembrava smarrito negli ultimi anni, ossia la convinzione che la strada per tornare alla Casa Bianca nel 2028 esista davvero.

La tattica vicente dei democratici

La tentazione immediata sarebbe leggere il voto come una rivincita della sinistra progressista. Sarebbe un errore. La lezione che emerge dalle urne è quasi opposta. I democratici hanno vinto proprio mentre una parte significativa del partito ha smesso di parlare esclusivamente alla propria base ideologica e ha iniziato a riconquistare il terreno perduto nel centro dell’elettorato americano. Non è un caso che uno dei dati più significativi della tornata elettorale riguardi la questione transgender. Mentre il Partito democratico conquistava seggi e Stati strategici, gli elettori approvavano in Arizona, Colorado, Washington e Nebraska misure che limitano la partecipazione delle atlete transgender nelle competizioni femminili. Una contraddizione solo apparente. In realtà, è la fotografia di un elettorato che distingue sempre più tra giudizio su Trump e giudizio sulle guerre culturali.

Le rilevazioni pubblicate negli ultimi due anni da Gallup, Reuters-Ipsos e altri istituti hanno mostrato come una larga maggioranza degli americani, compresi molti elettori democratici, sostenga restrizioni alla partecipazione degli atleti transgender nelle competizioni femminili. Gallup ha rilevato che circa sette americani su dieci condividono questa impostazione, mentre Reuters-Ipsos ha registrato percentuali analoghe sul tema sportivo. Per questo molti candidati democratici hanno compiuto una manovra che pochi anni fa sarebbe sembrata impensabile.

Da Ohio a South Carolina, passando per Texas e Iowa, esponenti democratici hanno preso le distanze da alcune posizioni identitarie considerate elettoralmente tossiche. Si tratta di una svolta tattica più che ideologica. Nessuna abiura dei diritti civili, ma un tentativo di neutralizzare quella che i repubblicani hanno trasformato in una delle armi propagandistiche più efficaci dell’ultimo decennio. Perfino Gavin Newsom, considerato uno dei possibili candidati democratici per il 2028, ha definito “profondamente ingiusta” la partecipazione degli atleti nati maschi alle competizioni femminili.

L’obiettivo è la conquista del voto moderato

Dietro questa operazione si intravede una strategia più ampia. I democratici stanno tentando di costruire una nuova coalizione elettorale capace di attrarre i moderati, gli indipendenti e soprattutto quella crescente quota di repubblicani che considera Trump e il suo entourage un peso. L’obiettivo è separare il trumpismo dalla sua base storica. Le prime crepe sono già emerse. La guerra contro l’Iran, l’aumento dei prezzi energetici e le tensioni economiche hanno incrinato il rapporto tra la Casa Bianca e una parte dell’elettorato conservatore. È in questo spazio politico che i democratici sperano di affondare il colpo. Non tanto convincendo gli elettori repubblicani a diventare progressisti, quanto persuadendoli che il tycoon abbia smesso di rappresentare i loro interessi.

La vera conseguenza delle midterm potrebbe manifestarsi non nel campo democratico ma in quello repubblicano.

La corsa interna al GOP per il dopo Trump

La successione è iniziata. Fino a pochi mesi fa il dibattito sembrava ridotto alla competizione tra J.D. Vance e Marco Rubio per l’eredità politica del trumpismo. Oggi lo scenario appare molto più caotico. La sconfitta elettorale ha liberato energie represse e ambizioni rimaste a lungo sotto traccia.

Ron DeSantis è stato il primo a muoversi. Già mentre venivano scrutinati i voti, il governatore della Florida ha rivendicato la tenuta del suo Stato e indicato nell’economia e nella guerra all’Iran le vere cause del tracollo repubblicano. Non un attacco diretto a presidente, ma il messaggio che esiste una via conservatrice alternativa. Poi sono arrivate le prese di posizione di Ted Cruz, Mike Pence e Mike Pompeo. Personalità diverse, spesso in contrasto tra loro, accomunate però dall’argomento unificante che il trumpismo non è più garanzia di vittoria. Lo stesso Vance ha attribuito il tracollo all’aggressione militare alla Repubblica islamica dell’Iran, prendendo le distanze da una delle scelte più divisive dell’amministrazione. Nella politica americana le sconfitte non vengono mai perdonate, soprattutto quando trasformano l’uomo forte in un uomo vulnerabile.

Le sfide che attendono i duellanti

La battaglia che si apre adesso non riguarda soltanto il nome del candidato presidenziale del 2028. Investe l’identità stessa dei duellanti. Le midterm non hanno abbattuto Donald Trump. Hanno però demolito il mito che lo circondava e restituito l’immagine di un presidente che può perdere, di un movimento che può arretrare e di un partito che torna a interrogarsi sul prezzo della propria fedeltà. È qui che si gioca la vera partita dei prossimi due anni.

I democratici proveranno a trasformare la vittoria in una nuova maggioranza nazionale, occupando il centro e contendendo ai repubblicani gli elettori moderati e conservatori disillusi. Nel GOP, invece, è già cominciata la resa dei conti tra eredi e pretendenti. Perché quando una sconfitta rompe l’incantesimo dell’invincibilità, la domanda non è più chi proteggerà il leader, ma chi ne prenderà il suo posto. E a Washington questo interrogativo ha già iniziato a risuonare nei corridoi del potere.