Al Mimit cabina di regia attiva sui rincari anomali dei carburanti

di Italpress - 9 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – La cabina di regia della Commissione di allerta rapida, presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, riunita per fare il punto sull’andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi dopo gli ulteriori rialzi dei carburanti registrati negli ultimi giorni, “ha indirizzato gli organi di controllo ad attivare immediati interventi, in base alla legislazione vigente, sui possibili fenomeni speculativi”. Lo comunica il Mimit, segnalando che nel corso della riunione – alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dei dicasteri competenti, Guardia di Finanza, Dis, Antitrust, Dogane e Arera – sono stati approfonditi gli aumenti anomali a monte della catena di distribuzione.

“È stato inoltre rilevato che negli ultimi giorni – in particolare con riferimento a due delle principali compagnie petrolifere – i prezzi medi applicati alla pompa sono aumentati più dei prezzi consigliati dalle compagnie di riferimento – si legge -. Una dinamica che sarà ora oggetto di controlli mirati nell’ambito del piano operativo attivato nei giorni scorsi, d’intesa tra Mimit e Mef, dalla Guardia di Finanza. In questa direzione, Mr. Prezzi ha preannunciato che domani trasmetterà alle Fiamme Gialle, per gli opportuni accertamenti, un nuovo elenco di casi anomali di prezzi alla pompa”.

La cabina di regia si riunirà nuovamente mercoledì, mentre un nuovo incontro plenario della Commissione di allerta rapida è in programma per venerdì 13 marzo al Mimit, secondo la cadenza già resa nota dal ministro Urso, che prevede una riunione settimanale dell’organo fino al termine del conflitto.

