Attualità

Alain Orsoni ucciso in Corsica al funerale di sua madre

L'omicidio a Vero, nei pressi di Ajaccio: il killer gli ha sparato un colpo di pistola al torace

di Martino Tursi - 12 Gennaio 2026

Ucciso durante il funerale della madre Alain Orsoni. L’agguato si è verificato a Vero, vicino ad Ajaccio. La vittima era stato uno dei leader del nazionalismo corso. Non ci sono ancora elementi sull’identità del killer che, dopo aver sparato a Orsoni, si è dato alla fuga. La notizia ha scosso l’isola. La caccia agli assassini è serrata, come riferisce l’emittente francese Bfmtv. Sui fatti indagano i poliziotti di Ajaccio e si sono mobilitati tutti gli agenti della Corsica del Sud.

Ucciso Alain Orsoni al funerale della madre

I fatti si sarebbero verificati intorno alle 16. Quando Orsoni, figura di spicco del nazionalismo corso e noto al grande pubblico (anche) per essere stato il presidente del club di calcio dell’Ajaccio, è stato affrontato dal killer mentre si trovava ai funerali di sua madre. L’assassino avrebbe sparato un colpo di pistola al torace, uccidendolo. Sul posto è stato istituito un cordone di sicurezza. Per consentire agli inquirenti di raccogliere ogni elemento utile a dare un volto al killer. E, magari, per consentire alle indagini di comprendere le ragioni alla base del fatto di sangue che ha sconvolto la Corsica.

Chi era Orsoni

Una vita da romanzo. Aveva 72 anni. Era già scampato a un tentato omicidio nel 2008 a qualche mese di distanza dal suo ritorno in Corsina. Nel 1983, invece, a finire sotto il piombo dei killer era stato il fratello Guy. Dopo un lungo (e dorato) esilio negli anni caldissimi degli scontri interni al nazionalismo corso, era tornato sull’isola. Era stato tra i fautori della nascita del Mpa, il movimento per l’autonomia dell’isola. La morte di Alain Orsoni non è passata inosservata e rende ancora più aspro il clima che si respira in Corsica.