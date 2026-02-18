Alfredo Maria Becchetti nominato presidente del consiglio di amministrazione di Gse
ROMA (ITALPRESS) – L’Azionista unico del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha nominato il notaio Alfredo Maria Becchetti consigliere di amministrazione della Società, conferendogli l’incarico di Presidente del CdA.
Il Presidente, spiega una nota, resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale consiliatura, prevista con l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2026. “Il Consiglio di Amministrazione rivolge al Presidente Becchetti i migliori auguri di buon lavoro per lo svolgimento del suo incarico”, conclude la nota.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
