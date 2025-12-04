Gossip

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori bis: l’annuncio sui social

4 Dicembre 2025

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni diventeranno genitori per la seconda volta. La coppia nata a Uomini e Donne ha condiviso la notizia con un video pubblicato sui social questa mattina, mettendo fine alle voci che circolavano sulla presunta nuova gravidanza dell’influencer, già mamma della piccola Ginevra, venuta alla luce nel luglio di due anni fa.

Il video dell’annuncio

Nel filmato si vede Andrea intento a soddisfare le “voglie” improvvise della compagna, dalle puntarelle al pane con la Nutella fino alla spremuta d’arancia. Alla fine Natalia si alza, afferma «Io non ho voglia di niente» e rivela il pancino, mentre abbraccia e bacia il modello.

La didascalia che accompagna la clip recita:

“Voglia [vò|glia], s.f.: desiderio improvviso di cibi o bevande particolari, tipico delle donne in gravidanza”.

Il post ha subito raccolto migliaia di commenti e auguri da parte dei follower, affezionati alla coppia dal lontano maggio 2019, quando Andrea scelse Natalia durante il percorso televisivo nel dating show di Maria De Filippi.

La storia d’amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

La relazione tra Natalia e Andrea dura ormai da sei anni. Dopo l’incontro a Uomini e Donne nel 2019, i due non si sono più separati. Il loro legame è diventato ancora più solido durante l’esperienza di Andrea al Grande Fratello Vip nel 2020. In un’intervista a Verissimo, dopo la fine del reality, avevano dichiarato il desiderio di diventare genitori: «Vogliamo essere una coppia giovane con dei figli».

A gennaio 2023 avevano annunciato l’arrivo della loro prima bambina, Ginevra, nata il 20 luglio 2023.

Matrimonio in vista?

La storia tra i due non ha mai attraversato veri momenti di crisi. Spesso si parla di nozze, un argomento che Natalia sembra avere particolarmente a cuore. Qualche mese fa, su TikTok, aveva pubblicato un video in cui, mentre cucina per Andrea, appare la frase: «Quando cucini per lui e ti rendi conto che al dito non c’è ancora l’anello…».

Chissà se con l’arrivo del secondo figlio arriverà finalmente anche la proposta tanto attesa.