L. elettorale, Meloni: poco credibile centrosinistra dica non abbastanza

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Non più di un mese fa festeggiavano per aver affossato preferenze

di Askanews - 11 Settembre 2026

Milano, 11 set. (askanews) – “Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, i parlamentari. Io sono lieta che questo l’abbia fatto il centrodestra. Per quello che riguarda il centrosinistra, mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, sempre sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l’elezione del Parlamento da oltre 30 anni, e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l’emendamento che le introduceva”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Festival internazionale del Riso, che si inaugura oggi a Vercelli.