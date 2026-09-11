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Il Como di Fabregas travolge il Lisia in Champions League

di Gianluca Pascutti - 11 Settembre 2026

@ANSAfoto

Il Como ha scritto una pagina storica in Champions League. Al Sinigaglia la squadra di Fabregas ha travolto il Lisia con un netto 4-1, firmando la prima vittoria europea del club. Una partita giocata con coraggio, ritmo e qualità, che conferma la crescita impressionante del progetto lariano.

Primo tempo dominato

Il Como è partito forte, imponendo subito il proprio gioco. Pressing alto, linee compatte, possesso palla rapido. La squadra ha mostrato personalità da grande club europeo. Il vantaggio è arrivato al quindicesimo minuto, con Baturina. Il talento croato ha colpito con un tiro preciso sul secondo palo. Il raddoppio è arrivato poco dopo, con Douvikas. L’attaccante ha sfruttato un inserimento in profondità, battendo il portiere avversario e portando il Como sul 2-0. Il Lisia è apparso in difficoltà, incapace di reggere l’intensità dei padroni di casa.

Nella ripresa la musica non cambia

Nel secondo tempo il Como ha gestito con maturità tutte le fasi di gioco, senza chiudersi. La squadra di Fabregas ha continuato a ripartire con velocità, sfruttando gli spazi concessi dal Lisia. Il 3-0 porta la firma di Diao. L’esterno ha bruciato la difesa in contropiede, chiudendo di fatto la partita e facendo esplodere lo stadio. Il Lisia ha trovato il gol del 3-1 con Maksimovic, approfittando di un errore difensivo. Nel finale è arrivato anche il poker, con Perrone, entrato dalla panchina e subito decisivo per il 4-1.

Fabregas, progetto europeo e favola Como

Questa vittoria in Champions League certifica il lavoro di Fabregas. Il tecnico ha costruito un Como organizzato, moderno e coraggioso, capace di affrontare avversari internazionali senza complessi. Il club è passato dalla Serie C all’Europa in pochi anni, trasformando una favola in un progetto concreto. Il 4-1 al Lisia non è un episodio isolato, ma il segnale di una squadra pronta a restare.

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