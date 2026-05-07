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Annalisa fa tappa a Milano con il tour “Ma noi siamo fuoco Capitolo II”

di Italpress - 7 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Ma noi siamo fuoco Capitolo II – Palasport 2026”, la seconda parte del tour di Annalisa, dopo lo straordinario successo della prima leg, arriva a Milano il 9 maggio. Annalisa farà così il suo debutto nella nuovissima Unipol Dome: sarà la prima donna ad esibirsi nell’arena della città.

Dopo una partenza speciale nella sua città, per la prima volta sul palco del Palasport genovese per una data sold – out, dove l’artista è stata accolta calorosamente dal pubblico per un ritorno a casa carico di significato, il tour si prepara a calare il sipario con la doppietta a Messina il 12 (sold out) e 13 maggio e la data conclusiva a Roma il 16 maggio. Sul palco i musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), oltre a 14 ballerini diretti da Simone Baroni.

Il design dello show è affidato a Denso Studio nella figura di Jacopo Ricci come direttore creativo, classe 94, che ha lavorato con artisti quali Skrillex, The Weeknd, Travis Scott, Janet Jackson, Martin Garrix, Achile Lauro, Fedez oltre per eventi musicali internazionali. Con lui Luca Ascioti come scenografo e Vittorio Campagnolo come programmatore luci. Lo show fonde musica, scenografia e arti visive in una narrazione che si sviluppa in tre sogni e racconta la trasformazione che l’artista stessa vive in prima persona.

I temi del live ripercorrono i temi del suo ultimo album “Ma io sono fuoco” che, uscito nell’ottobre del 2025 ha raggiunto la certificazione Platino. Oltre alle hit di questo ultimo lavoro si aggiungono quelle precedenti e il nuovo singolo “Canzone estiva” che ha raggiunto la vetta dell’airplay radiofonico segnando un ulteriore traguardo in una carriera costellata di successi dove tutti i suoi singoli hanno raggiunto la vetta radio. Un traguardo che consolida la posizione di Annalisa come una delle protagoniste assolute della scena musicale italiana contemporanea.

– Foto ufficio stampa Elena Tosi Press –

(ITALPRESS).