Giornata dell’hamburger: da chef Ferrarini mini guida a smash burger

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Insieme a Carni Sostenibili per il 28 maggio

di Askanews - 27 Maggio 2026

Milano, 27 mag. (askanews) – “Lo smash burger è un hamburger molto moderno. “Smashare” vuol dire schiacciare. Lo schiacciamo perché possa diventare ben cotto, fare questa crosticina gustosa e nello stesso tempo rimanere anche succoso all’interno” spiega lo chef Sergio Ferrarini che insieme a Carni Sostenibili ha realizzato una miniguida allo smash burger perfetto in occasione della Giornata mondiale dell’hamburger del 28 maggio.

Un piatto semplice che si può cucinare con facilità anche a casa. Il segreto? La cottura “Una piastra unta con un filo d’olio o strutto alla giusta temperatura, intorno ai 230 gradi – spiega chef Ferrarini – garantirà una perfetta reazione di Maillard, quel procedimento che porta la carne alla caramellizzazione superficiale”. Schiacciando la polpetta, basterà un minuto di cottura per lato, contro i 6 minuti dell’hamburger tradizionale da circa 200 grammi. Sulla carne lo chef consiglia tagli magri “Il grasso infatti di solito serve negli hamburger tradizionali per mantenere la carne morbida dopo cotture più lunghe” dice Ferrarini. Per gli abbinamenti lo smash burger predilige accoppiamenti che non coprano il gusto della carne e che ne esaltino il morso croccante: Via libera ai grandi classici come invece lattuga, pomodoro e bacon “Un’attenzione particolare alla scelta del formaggio – raccomanda lo chef – meglio se dolce e poco stagionato”.