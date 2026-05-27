Cronaca

Incidenti a Brescia e Cosenza: morti due centauri di 24 e 33 anni

di Emily Gabrielli - 27 Maggio 2026

Due gravi incidenti si sono registrati nella tarda serata di ieri a Brescia e a Cosenza provocando la morte di due motociclisti. Le vittime sono un ragazzo di 24 anni nel Bresciano e un uomo di 33 anni nel Cosentino, entrambi deceduti dopo violenti scontri tra le loro moto e alcune automobili.

Morti due motociclisti a Brescia e Cosenza: la ricostruzione degli incidenti

Il primo incidente si è verificato sulla Sp469, l’arteria che collega Palazzolo sull’Oglio a Capriolo, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane motociclista stava percorrendo la strada provenendo da Palazzolo quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’auto che arrivava dalla corsia opposta. Alla guida della vettura si trovava una donna.

L’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati anche dall’elisoccorso. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, per il 24enne non c’è stato nulla da fare: il giovane sarebbe morto praticamente sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nello schianto. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’altra tragedia si è consumata lungo la statale 106 jonica, all’altezza di contrada Sant’Irene, nel territorio di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. La vittima è un uomo di 33 anni residente a Rossano, che viaggiava in sella alla propria moto quando si è scontrato con una Ford Focus. Anche in questo caso le cause dell’incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano.

Dopo l’impatto il motociclista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Rossano. I medici, viste le sue condizioni estremamente critiche e i numerosi traumi riportati, avevano richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in una struttura più attrezzata a Cosenza. Tuttavia il 33enne è morto poco prima del trasferimento.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dei due incidenti mortali.